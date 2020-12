Otorga Congreso de Sinaloa obra a empresa consentida en el par vial de Culiacán

La licitación que realizó el Congreso es para la construcción del Módulo para Unidad Técnica de Fiscalización y Archivo General de la 63 Legislatura, que costará 39 millones 270 mil 796 pesos con 99 centavos

América Armenta

29/12/2020 | 11:28 AM

Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V. es la empresa que ganó la licitación HCES-SG-DA-LPN-001-2020, misma empresa que en 2016 la Auditoría Superior del Estado señaló como una de las cuatro favoritas para entregar adjudicaciones directas por el municipio de Culiacán.

La licitación que realizó el Congreso es para la construcción del Módulo para Unidad Técnica de Fiscalización y Archivo General de la 63 Legislatura, que costará 39 millones 270 mil 796 pesos con 99 centavos.

Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V. no tiene página de internet, el teléfono registrado de la empresa suena, más no contestan a ninguna hora del horario de oficina, además de que el domicilio registrado es una casa habitación en la colonia Canaco, al norte de la ciudad, no son oficinas.

La organización Iniciativa Sinaloa observó en un estudio realizado sobre el Par Vial de Culiacán, obra con numerosas irregularidades, que se hizo en la administración de Sergio Torres Félix, hoy candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, que Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V. recibió 11 contratos por adjudicación directa, observando también sobreprecios y cambios en el proyecto original.

El mismo estudio informa que de 204 contratos otorgados por el municipio de Culiacán, de enero a junio del 2016, 178 se hicieron por adjudicación directa: 87.25 por ciento, esto según la ASE.

Proceso

De los cuales 178 contratos se concentraron principalmente en las empresas Aliser Construcciones, Sergio Alonzo Castro Acosta, GLS Constructora e Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.

En el Proceso del Congreso del Estado se inscribieron 19 empresas constructoras, pero al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas participación solo 10 empresas, que fueron:

Boscoso Ingeniería y Construcciones, San Felipe y Santiago Construcciones, Arturo Hernández Pérez y MOSPAL Construcciones, con propuesta conjunta, Grupo Impulsor PAJEME, Constructora EMM, Ingeniería de Negocios Sostenibles, Construcciones SECTSA, PROSECO Construcciones y Constructora Cribados ALMOZA.

Como participantes en conjunto se presentaron KREON Edificación, GAJUCA Construcciones y SP Obras.

Las empresas enviaron propuestas económicamente más apegadas al presupuesto del Congreso, pero fue a la hora de evaluar a las empresas, para lo cual requerían una puntuación mínima de 37.5 puntos, que solo la empresa ganadora pasó el filtro.