Otorga juez suspensiÃ³n provisional a PASA, en Guasave

SUSPENSIÓN

Otorga juez suspensión provisional a PASA, en Guasave

La empresa que tienen concesionado el servicio de recolección de basura en Guasave se amparó, para adelantarse ante una eventual decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Un juez federal otorgó a Promotora Ambiental S. A. una suspensión provisional mediante la cual pueden reanudar la prestación del servicio de recolección de basura en el municipio de Guasave, pero además como una medida de protección ante una eventual decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato firmado por ambas partes en 2017.

La Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, explicó que la empresa se está victimizando, porque en la solicitud del amparo presentado en un juzgado de distrito con sede en Los Mochis argumentan que se les está violentando sus derechos al no dejarlos trabajar, cuando fueron ellos quienes decidieron suspender el servicio de recolección de basura.

"Las órdenes tendientes a ampararse son por dar por terminado anticipadamente un contrato, cuando no es así; la segunda causal es por rescindir el contrato, tampoco lo rescindimos; por suspender el contrato, nosotros no lo suspendimos; por declarar caducidad del contrato, tampoco lo hicimos nosotros", dijo.

Pero además PASA en la solicitud del amparo combaten la revocación del contrato por parte del Ayuntamiento, la expropiación del relleno sanitario, y que el Ayuntamiento haya tomado la operación por sí o a través de un tercero el servicio.

"Lo estamos haciendo por una obligación que tenemos con la sociedad guasavense, ya informamos, se les dio a ellos la suspensión provisional, que si el juez decide conforme a derecho no se les va a dar la suspensión definitiva", aseveró.

"La suspensión provisional (implica) que ellos pueden entrar a trabajar, se les está concediendo el derecho, pero ante estas causales está difícil, porque nosotros vamos a demostrar que no es así, que no hemos rescindido, que no hemos suspendido el contrato, sino que ellos lo hicieron por sí solos".

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento de Guasave, explicó que la suspensión provisional que le otorga el juez federal a PASA es para que se les permita prestar el servicio que está enmarcado en el contrato, pero es algo que nunca se les ha prohibido.

"Les otorga la suspensión provisional pero únicamente con esos efectos, que se les permita prestar el servicio, que nunca se les ha negado, no podemos intervenir para que ellos presten el servicio, pero no lo han hecho", indicó.

El abogado de la Comuna expuso que PASA lo que busca con este amparo es protegerse para evitar que se dé la rescisión, la terminación anticipada, la caducidad y todo lo que implique que quede sin efectos el título de concesión y en su defecto el contrato de prestación del servicio, es decir se están poniendo el huarache antes de espinarse.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el Ayuntamiento ni la Alcaldesa han manifestado la intención de rescindir el contrato y, al contrario, siguen abiertos a una negociación para que se puedan establecer condiciones que beneficien a ambas partes.