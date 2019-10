Washington (SinEmbargo).– Un segundo agente de la inteligencia de Estados Unidos quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones del Presidente estadounidense, Donald Trump, a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario.

Marz Zaid, el abogado que representa al primer informante, dijo este domingo a la cadena ABC que su nuevo cliente también es un agente de la inteligencia estadounidense, aunque no especificó a qué agencia pertenece.

Zaid aseguró que el nuevo denunciante tiene información directa sobre los supuestos intentos de Trump para perjudicar al ex Vicepresidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2020.

IC WHISTLEBLOWER UPDATE: I can confirm that my firm and my team represent multiple whistleblowers in connection to the underlying August 12, 2019, disclosure to the Intelligence Community Inspector General. No further comment at this time. https://t.co/05b5aAVm2G