Otro participante de ‘Enamorándonos’ es asesinado

Se trata de Jonathan Fuentes quien fue baleado y murió en un hospital; es el segundo integrante de este reality asesinado en menos de un mes

Jonathan Fuentes, integrante del famoso reality de TV Azteca “Enamorándonos, fue asesinado a balazos cuando circulaba en una motocicleta, por lo que es el segundo integrante de este reality que es asesinado en menos de un mes.

De acuerdo a información del diario Vanguardia, Jonathan es el segundo integrante de este reality que es asesinado, luego de que Brian Medel del Prado fue asesinado a principios de diciembre.

El diario detalla que Jonathan falleció el domingo por la noche tras ser atacado a balazos cuando iba a bordo de una motocicleta por la calles de Tultitlán en compañía de un hombre.

“Hermanos, aún no me la creo que me hayan dejado solo. Los voy a extrañar, no era justo que se fueran antes de tiempo. Ustedes no se lo merecían, pero sé que desde el cielo van a estar bien, Jonathan Fuentes, Miguel Campos”, escribió en redes sociales uno de los amigos del ex integrante del reality.

Autoridades municipales llegaron al lugar de la agresión. Ahí mismo murió Jonathan; Miguel murió horas más tarde en el hospital.

Jonathan Fuentes fue integrante del reality show de Tv Azteca, donde estuvo como “Amoroso”.

Es así como se su suma una muerte más relacionada con los participantes del polémico show, el cual difícilmente ha logrado desmarcarse de los hechos, pues a pesar de que han evitado emitir comentario alguno sobre los homicidios de algunos de sus ex participantes, el público lo ve sospechoso.

