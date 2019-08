Otro tiroteo se registra en Filadelfia, EU, en solo 24 horas; habría al menos 5 personas heridas

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Al menos cinco personas resultaron heridas tras otro tiroteo en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, que tuvo lugar este jueves, según reportaron autoridades y medios de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Filadelfia, los hechos se registraron cerca de las 16:30 horas, cuando presuntamente varios sujetos abrieron fuego contra las víctimas en medio de la calle 15 Norte, en la sección de Logan.

La policía confirmó que las cinco personas baleadas tienen entre 17 y 20 años, las cuales fueron trasladadas a hospitales. Uno de los lesionados se encuentra en estado crítico, pues recibió un disparo en la cabeza.

Quintuple shooting in Logan. 1 critical, 4 non life threatening. The youngest victim is 17. The most critical victim was shot in the head. @PhillyPolice FULL STORY ➡️ click here ➡️ https://t.co/HrTQavLWOt @6abc pic.twitter.com/htQUwqvpkk