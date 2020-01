Ozzie GuillÃ©n anhela volver a dirigir en Grandes Ligas

Ozzie Guillén anhela volver a dirigir en Grandes Ligas

Guillén contribuye a las transmisiones de los Medias Blancas antes y después de los partidos

Noroeste / Redacción

El nombre de Ozzie Guillén no ha surgido entre los candidatos para los puestos de capataz que quedaron vacantes este mes, pero el venezolano anhela volver a dirigir.

“¿Por qué yo no? ¿Qué hice yo en el beisbol?” expresó Guillén. “Siento como si hubiese estado haciendo apuestas o algo así. No me han preguntado y ni han hablado conmigo. Siento que he sido expulsado del juego y quiero saber cuál es la razón.

“¿Qué si quiero volver y dirigir nuevamente? Sí quiero. ¿Pero qué si pierdo sueño por eso? No. Tengo un gran trabajo que me gusta”.

Guillén contribuye a las transmisiones de los Medias Blancas antes y después de los partidos. Del 2004-2010, Guillén fue mánager de la novena del Sur de Chicago. En el 2005, condujo a los Patipálidos a 99 victorias de temporada regular y al título de Serie Mundial. Guillén dirigió a los Marlins del 2012. De por vida, su marca como manager es de 678-617.

Guillén quiere ganar otra Serie Mundial, que sus nietos lo vean dirigir y despedirse del beisbol bajo sus propios términos. Como mánager, se dio a conocer por su candidez. Pero Guillén ya no es la misma persona.

“¿Qué si estoy molesto? En realidad no”, dijo Guillén. “Hay quienes no quieren lidiar con la persona que era Ozzie porque no me conocen. He cambiado mucho y a la gente se le olvida que no puedes ser la misma persona que eras hace 10 años.

“Soy abuelo. Llevo trabajando en la televisión ya por muchos años. No me ven meterme en problemas. Nunca le he buscado problemas a nadie. Simplemente le digo a la gente la verdad”.

(Con información de MLB)