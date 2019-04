MENSAJE

Pablo Lyle: Su esposa manda impactante mensaje

Ana Araujo, ha alzado la voz en medio del proceso judicial de su marido para mandar un importante mensaje

Noroeste / Redacción

21/04/2019 | 11:04 AM

Tras un silencio sepulcral como es habitual en estos casos, la esposa de Pablo Lyle ha roto el mismo para decir presente y, sobre todo, mandar un significativo mensaje al mundo. Lo ha hecho en un escrito lleno de sentimiento y agradecimiento.

Con un fragmento poético, Ana Araujo ha comenzado su publicaión más sincera. “Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arregló. Pero, en cierto modo, todo aquello se me hizo más ligero.”, comienza, publicó peopleenespanol.com

El largo texto va acompañado de una fotografía de lo que parecen ser amuletos y símbolos de diferentes creencias en una mesa y sus pies descalzos sobre el suelo de fondo.

El mensaje

La gratitud es el contenido principal de esta misiva. “En estos momentos difíciles sólo quiero agradecerte, que sepas que te leí y que tus palabras tranquilizaron mi corazón, que tus oraciones nos mantienen fuertes y que tus buenos deseos están en mi mente. Definitivamente cuando das amor es amor lo que recibes”, continúa el mensaje.

Su esposo espera la resolución del juez tras haber golpeado a un hombre de 63 años el pasado mes de marzo. A consecuencia del mismo la víctima falleció días después en el hospital.

Hasta ahora Ana se había mantenido al margen sin haber dicho una palabra. Pero ha roto ese silencio para expresar la fuerza que toda la gente le está dando a ella y a su familia.

“Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por tu sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías. En estos días es en lo único que no he dejado de pensar: GRACIAS”, concluye.

El mensaje ha sido acogido por miles de personas donde caben destacar importantes nombres del medio, como Alexis Ayala o Zuria Vega que le han contestado con palabras cálidas y de apoyo incondicional. Habrá que esperar hasta primeros de mayo para ver hacia dónde se encamina el destino del actor.