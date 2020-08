Pablo Manuel Bon Xibillé

Pablo Manuel Bon Xibillé, inicia una nueva aventura

El ex alumno del Instituto Bilingüe Jean Piaget comparte el reto que representa estudiar en la nueva normalidad

Franco Parra

Culiacán._ Para Pablo Manuel Bon Xibillé es un reto el iniciar une nueva etapa en su educación, sobretodo el tomar sus clases a distancia, por motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19; aún así, él está consciente que ante esta situación hay que mantenerse motivado y no descuidarse.

"El aprendizaje a distancia hace que sea muy difícil sentir que realmente estás en la universidad, las sensaciones claramente no son las mismas que aquellas generadas por vivirlo de manera presencial", dijo.

"Esto puede llegar a provocar un estado de “relax” o de tomarse cosas a la ligera, estando en casa uno no siente ese ambiente o “presión” académica y hay muchas más distracciones".

En la vida hay que mantenerse concentrado en los objetivos que uno tiene, ya que en el proceso de aprendizaje existen distracciones que traen consigo consecuencias, por ello hay que adaptarse para seguir avanzando.

"El descuidarse en estos momentos puede traer consecuencias y uno tiene que mantenerse concentrado, adaptarse a las circunstancias porque, evidentemente, solo aquellos que evolucionen y se adapten lograrán salir adelante", señala.

Bon Xibillé es un ex alumno destacado del Instituto Bilingüe Jean Piaget, quien ingresó a la institución en la etapa de secundaria y desde ese momento vivió experiencias que le ayudaron a formarse en todos los aspectos.

"Fue algo inigualable, sin duda. Llegué en secundaria, esa etapa en la que uno va formando su identidad y personalidad, encaminándose hacia la madurez, en todos los aspectos. Esa experiencia, de pasar de un niño a ser mayor de edad, requiere de mucho apoyo, estar rodeado de las mejores personas, no solo familia, sino también maestros y alumnos", comparte.

"Jean Piaget me ofreció ese círculo social y educativo tan maravilloso y único, lo cual me ayudó a ser la persona que soy. Los momentos vividos, viajes, ferias, clases, torneos, todo me ayudó a llegar hasta este punto y estoy muy agradecido. Lo resumiría como un montón de risas, mil aprendizajes y un millón de recuerdos valiosos".

Por un mundo mejor

El estudiante compartió su experiencia de cómo fue que eligió la carrera de Ingeniaría en Desarrollo Sustentable, y es que al ser fanático de la serie de TV, How I met your mother, en ella hay un personaje llamado Marshall Eriksen, quien desde niño había querido ayudar al planeta por un documental que vio.

Fue ahí donde el propósito de Pablo Manuel, de aportar algo bueno a las siguientes generaciones y ayudar al planeta surgió, y que gracias al Tecnológico de Monterrey por haberle otorgado la beca de Talento Académico, él estudiará la Ingeniería en Desarrollo Sustentable.

"Me di cuenta de que es exactamente lo que quiero, ayudar al planeta para los años que vienen, garantizar un mejor futuro para las siguientes generaciones y sentirme satisfecho con lo que hago, sentir que aporto. Esta carrera promueve un crecimiento a nivel socioeconómico sin afectar o explotar el ambiente, y por todo esto es que la elijo", señala.

Sentir que su trabajo y esfuerzo ha sido recompensado de alguna manera, es algo que se siente vive con alegría y satisfacción, ya que haber recibido la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del país, representa un gran reto y una responsabilidad.

"El hecho de poder ser alumno de la que es, posiblemente, la mejor universidad del país, es algo que valoro mucho, más porque sé que esta beca representa un ahorro importante para mi familia, y que no cualquiera lo puede obtener. Se celebra un día, pero al siguiente toca prepararse para lo que viene, es un gran reto", expresa.

Su familia, pieza fundamental en su formación

Para Pablo Mnuel es importante agradecer todo lo que su familia ha hecho por él, ya que han sido pieza fundamental para su formación académica y personal.

"Agradezco a mi familia, sobre todo a mis padres que han hecho todo lo posible por darnos, a mis hermanas y a mí, una educación de primer nivel, y que me alientan a seguir esforzándome. Sobra decir que sin ellos, nada de esto sería posible. Aprecio todo lo que me dan, más que nada el amor, que es el regalo que más valoro".

"A mis tíos Nora, Mirna, Mario y Selene, que me han apoyado de todas las maneras posibles, sobre todo con lecciones de vida y a mi primo Harim, que siempre me escuchó para darme consejos y fue como un hermano mayor en muchas ocasiones".

Además, agradece a sus maestros, compañeros y amigos del Instituto Bilingüe Jean Piaget por haber hecho su estapa de preparatoria una inolvidable.

"Obviamente, quiero agradecer a todos mis maestros, compañeros y amigos, que siempre me brindaron las herramientas intelectuales y sociales para desenvolverme del mejor modo posible. Hicieron de mi preparatoria un periodo muy lindo", concluye.

"El equilibrio es la base de todo. Nunca lo olvides. Puedes vivir, disfrutar, pero no dejar que eso altere tu rendimiento en tu escuela, tu equipo, tus relaciones. Ese equilibrio y el compromiso y responsabilidad que tengas, serán la llave para abrirte muchas puertas".

Pablo Manuel Bon Xibillé

Estudiante

PERFIL

Nombre: Pablo Manuel Bon Xibillé

Edad: 18 años.

Papás: Aidé Jacqueline Xibillé de la Puente y Manuel de Jesús Bon Vega.

Hermanas: Ivanna Sofía y Michelle Jacqueline Bon Xibillé.

Universidad a la que ingresa: Tecnológico de Monterrey.