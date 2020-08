Pablo Montero dará concierto virtual

El intérprete hará un homenaje a uno de sus músicos fallecidos por Covid-19, y parte de las ganancias serán donadas a una buena causa

Fernando Espinoza

20/08/2020 | 08:14 AM

Pablo Montero se une a la lista de cantantes que usan la tecnología para llegar a sus fans a través de conciertos virtuales, ya que tiene programado dar un concierto el próximo 29 de agosto.

Es la primera vez que Pablo Montero hace un concierto virtual, y está ansioso de que llegue el día, pues desde febrero no se sube a un escenario, debido a que todos sus conciertos programados se cancelaron por la contingencia que desató el Covid-19.

La presentación arrancará a las 19:00 horas tiempo centro de México y estará dedicada a Juan Guzmán, quien fuera acordeonista del cantante y que murió víctima de esta enfermedad, según anunció Pablo Montero en una rueda de prensa virtual que ofreció la mañana del miércoles a medios de diferentes ciudades del País y el extranjero.

“Voy hacer un homenaje a uno de mis músicos, él falleció por Covid, es mi acordeonista, la verdad siempre fue un gran amigo, un gran compañero, y la verdad que va a ser un momento especial para mí estar ahí esta vez sin la presencia de él”, dijo Pablo Montero.

Adelantó que durante el concierto presentará dos temas nuevos Que me digan viejo y Aprendimos, este último escrito por el mismo Montero y dedicado a la situación que está atravesando el mundo con la pandemia por coronavirus.

“Que me digan viejo tiene un mensaje muy personal, y me identifiqué mucho con esta canción, habla sobre una persona que va madurando, y por eso la grabé, y es una forma de recibir lo que viene y cómo la edad no es impedimento para seguir creciendo y seguir evolucionando, pero sobre todo seguir soñando”, agregó.

Durante el concierto sus seguidores podrán escuchar varios temas de Javier Solís y algunos que forman parte del disco en homenaje a Ramón Ayala, además del sencillo que acaba de estrenar hace un par de semanas, Si vas amarme.

Los boletos tienen un costo de ocho dólares.

Montero destacó que parte de lo recaudado será donado a la fundación Apadrina un transplante que, como su nombre lo dice, se dedica a apoyar a personas de bajo recursos a que tengan un transplante de algún órgano que necesiten.

Dijo que esta presentación es una forma de celebrar 20 años de trayectoria en el mundo de la música y la actuación.

Aseguró que no tiene proyectos próximos en televisión, pero espera que pasada esta cuarentena se vengan nuevas oportunidades de trabajar en la pantalla chica.

Montero estará de festejo este domingo 23 de agosto, pues es su cumpleaños; sin embargo, no habrá festejo en grande por la situación, pero adelantó que se la pasará con su familia y lo más seguro es que hagan una pequeña comida.

Finalizó diciendo que no sabe hasta cuándo podrán volver los conciertos con público, pero que los conciertos virtuales serán una forma de estar en contacto.

Agregó la posibilidad de hacer uno más para el 15 de septiembre y de este modo festejar el Día de la Independencia de México con música de mariachi.

La cita virtual es este 29 de agosto, a las 19:00 horas, tiempo centro de México. Los boletos ya están a la venta.