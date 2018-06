Pablo Valentín es amante de la vida escénica - Noroeste

Pablo Valentín es amante de la vida escénica

El melodrama Por amar sin ley, donde participa el actor como Benjamín, finaliza su primera temporada este domingo, por Las estrellas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con alrededor de 30 años en la vida escénica, Pablo Valentín ha dado vida a diferentes personalidades que le han aportado crecimiento, como Benjamín Acosta en Por amar sin ley, que este domingo finaliza su primera temporada.

Y aunque sus inicios fueron en el teatro, al lado de su padre, considera que la televisión le ha dado la oportunidad de estar con nobles producciones, como es también Vecinos, que iniciará su quinta temporada.

"Creo que he tenido la fortuna que mi carrera sea muy variada, hablando concretamente de televisión, lo que principalmente he hecho, porque empecé y sigo haciéndolo donde empecé y me forjé: el teatro; hablando de televisión he tenido la oportunidad de hacer personajes muy variados, creo que eso ha sido muy bueno y sigue siéndolo", dijo vía telefónica.

"Lo que he hecho en cine ha sido intrascendente, porque ha sido unos fracasos tremendos, pero tener esa posibilidad de hacer de todo... la mayor cantidad de estilos, todos diferentes y siempre con la posibilidad de hallar uno nuevo y hallarle las cosas que quizá no se plantean en el papel, interesarme en cada uno de los personajes, siempre he tenido como esa fortuna".

De Pablo Valentín se decía que fue descubierto en la calle, sin embargo no fue así, él explicó el malentendido, en medio de risas.

"Empecé haciendo teatro con mi papá, es dramaturgo, director, y él me metió en sus obras; comencé haciendo teatro a los 14 años, y ya habiendo hecho teatro, empecé haciendo de payaso en la calle, pero no vino de ahí ninguna oportunidad transcendente más que la de un crecimiento actoral, agarré muchas tablas", compartió.

"Empezaba a payasear en las plazas, en las calles, estaba sacando la cuenta y tengo alrededor de 29 a 30 años en la actuación, lo que vengo siempre a disfrutarlo mucho con la posibilidad de seguir creciendo".

'Benjamín se ha hecho a base de engaños'

Sobre qué llevó a Benjamín a lavar dinero del narcotráfico, sin medir consecuencias, el actor explicó que fueron una serie de situaciones, entre ellas la frustración profesional.

"Benjamín se ha hecho a base de engaños, él pensó que usando ciertas estrategias podría acomodar todo a su antojo y estamos viendo que no, todo se le viene abajo, ya van a ver el final de la primera temporada", señaló.

"Ya se empezó a grabar la segunda este semana, no sé cuándo se estrenará. Ha sido un proyecto muy afortunado que a la gente le ha gustado mucho y estamos en contacto con ese resultado".

-¿Estarás en la segunda temporada?

"Tengo entendido que sí, pero no lo puedo asegurar; más adelante se ve para dónde va este personaje, porque evidentemente en esta temporada lo va a perder todo... ya ni cuenta con su cómplice amada, Leticia, ya lo mandó a volar, quién va a querer un compañero así".

-¿Dejas un mensaje claro para quien elija ese camino?

"Sí, este tipo estaba tratando de tapar hoyos con cosas que no eran firmes y tapando sus mentiras, sus trampas, y tarde o temprano se le iban a venir abajo", aseguró.

"Cuando realmente Benjamín es un buen fiscalista, se supone que tiene talento como abogado y en algún momento en el Bufete Vega era el que más metía dinero, pero no era reconocido por el jefe Alonso y por eso se empezó a buscar sus trampas por fuera, pero todo se le vino abajo".

El éxito, llevar casos reales a la Tv

-¿Les funcionó llevar casos verídicos?

"Pienso que sí o principalmente, la gente tiene para interesarse en los casos del elenco base, pero además les estás poniendo dentro de esa serie una mini serie en cada uno de los casos; pienso que fue un gran acierto de los escritores colombianos y de los adaptadores mexicanos que lo han sabido manejar", acotó.

"Los actores querían trabajar aunque sea en un caso pequeño, porque vieron que se convertían en los protagonistas durante unos episodios de esta telenovela. A la gente le fascinó y seguirá enganchando para la segunda temporada".

A lo largo de esta temporada, tanto jóvenes como actores con trayectoria participaron, como Jesús Ochoa y Jacqueline Andere.

"Al principio se manejó que no íbamos a viajar mucho, porque el presupuesto se iba a usar para el elenco invitado y el resultado ha sido buenísimo, El Güero Castro está feliz, los directores, actores estamos bien contentos".

¿Qué viene para ti?

"El 16 de julio se estrenará la quinta temporada de Vecinos, estamos muy contentos y es algo diferentes, pero también es un producto que ha sido muy noble, bonito para todos los involucrados, ha sido muy trascendente para todos los que hemos estado ahí, 13 años ya haciéndolo".

FINALIZA TEMPORADA

La primera temporada de 'Por amar sin ley', con Ana Brenda, David Zepeda, Altair Jarabo, José María Torre, Julián Gil, Moisés Arizmendi, Axel Ricco, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto, entre otros, finaliza este domingo, a las 19:00 horas, por Las estrellas.