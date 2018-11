Pacho ajustarÃ¡ el pitcheo de Venados

Pacho ajustará el pitcheo de Venados

El nuevo mánager de Mazatlán asegura que no hará grandes cambios en su cuerpo técnico

Rafael Moreno

Si bien se encontraba en casa y en la misma organización, faltaba regresar al terreno de juego.

Uno de los últimos ídolos de Venados de Mazatlán, Juan José Pacho Burgos, retoma las riendas del equipo y de entrada modificará un poco el departamento de pitcheo, incorporando en la rotación abridora para el fin de semana a Mitch Lively.

Pacho Burgos está de vuelta como mánager de Venados, su tercera ocasión en calidad de relevo, tal y como sucedió en 2004 y 2015, en ambas llevando al club al campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico y Serie del Caribe.

"Me tomó por sorpresa la noticia, no lo esperaba, la verdad, no era algo que creyera que pasaría, pero bueno, ya estamos de vuelta y con un gran compromiso con la directiva, afición y los jugadores para pensar en playoffs y después en cosas más grandes", aseguró Pacho.

Joe Álvarez, hasta el lunes mánager de la novena, deja a la organización por compromisos laborales que lo requirieron de inmediato en Estados Unidos, teniendo al club en la primera posición del standing con marca de 11-9.

Las dos pasadas ocasiones de su arribo al timón fueron en situación más complicada que la presente cuando el club está arriba de la tabla.

"Son diferentes las dos veces pasadas, en aquellas oportunidades el equipo vivía una situación difícil y en ambas salimos adelante; en este caso llego con el club en primer lugar, aunque en un standing muy competido y con poca diferencia entre los lugares", aclaró.

El yucateco era hasta el lunes el director de la Academia de Beisbol Yo Soy Venados.

"Nunca se han cerrado las puertas a dirigir, siempre he esperado el momento que se presentara la oportunidad, nunca adelantando procesos o estar esperando que sucediera, en todas me han hablado para ofrecerme esa opción".

Señaló que le gusta mucho el róster que recibe, porque es un cuadro con gran talento en todos los departamentos.

"Es verdad que las dos veces anteriores fuimos campeones y hasta también de la Serie del Caribe, todo manejador que llega a un club, llega con esa misma mentalidad ganadora, pero siempre hay un respeto por el resto de los equipos de la liga, vamos a trabajar para pensar primero en playoffs y enseguida en el campeonato".

Adelantó que no hará cambios en su cuerpo técnico, únicamente ajustar aspectos del pitcheo de relevo, situación que será poco a poco sobre la marcha.

Se va Álvarez

A través de un comunicado de parte de la directiva de Venados se anunció la salida de Joe Álvarez como mánager del equipo, debido a compromisos laborales en Estados Unidos.

"Desafortunadamente es una situación que se habló cuando él (Joe Álvarez) vino en marzo sobre un negocio en el que estaba entrando, es un negocio grande tengo entendido y lo está requiriendo de regreso a Estados Unidos", dijo Jesús Valdez, gerente de Venados.

SUS RELEVOS

2004-2005

Llega a Venados en sustitución de Dan Firova

2015-2016

Toma al club en calidad de relevo de Miguel Ojeda