Paciente con Covid-19 acusa que los dejaron 'a la buena de Dios' en CuliacÃ¡n

Paciente con Covid-19 acusa que los dejaron 'a la buena de Dios' en Culiacán

Cruz Leal narra cómo en el IMSS lo enviaron a su casa, en donde pasó días con dificultades para respirar

América Armenta

CULIACÁN._ Con dificultad para respirar y moverse, Cruz Leal asistió a urgencias por atención médica pero lo enviaron a su casa como sospechoso de Covid-19 y con medicamento para la tos y respirar mejor. Le dijeron que le llamarían por teléfono, lo cual no sucedió, y estando en casa su salud empeoró.

“Llegué a momentos en que yo no me podía levantar, estaba parado y no podía estar parado, me desguanzaba, me dolía totalmente el cuerpo y no podía respirar porque no me dejaba la tos”, relató.

El joven de 32 años vive solo, acudió a la Clínica 46 del IMSS localizada en Infonavit Cañadas, pero en el servicio de urgencias lo canalizaron con una doctora que le pidió que se confinara, sin saber que llegaría un punto en que se le dificultaría respirar y trasladarse de nuevo a urgencias.

“Cuando yo fui al seguro sí me sentía muy mal, pero en el seguro no me hicieron ninguna prueba. Yo no podía ni estar parado, me hicieron un estudio en el pecho del pulmón porque yo ya había tenido un problema en el pulmón y no me pusieron en observación, me mandaron a la casa”, explicó el joven infectado.

Al decirle que era un caso sospechoso de Covid-19, le pidieron su información para monitorearlo por medio de llamadas telefónicas, pero el paciente expuso que nunca se comunicaron con él.

“A la buena de Dios”

Cuando se sintió mejor, después de considerar que en el IMSS lo dejaron “a la buena de Dios”, decidió hacerse una prueba para saber si tenía Covid-19 en un laboratorio particular, ya la tos había mejorado y tenía energía para manejar su automóvil e ir, solo para terminar con la duda de si tenía o no el virus.

Debido a la poca o nula atención que consideró que estaba recibiendo, pagó 3 mil 350 pesos en un laboratorio privado para hacerse la prueba que resultó positiva a Covid-19, pero el laboratorio no está validado por el InDRE.

“Me realicé la prueba para descartar cualquier cosa y cuando me realicé la prueba no sentía síntomas”, refirió.

La prueba salió positiva, por lo que acudió de nuevo a la clínica a la que pertenece a ver a su médico.

“Me dice la muchacha: tú te ves bien, tú ya pasaste estos días y te puedes presentar a trabajar”, comentó Cruz que le respondieron en la Clínica 46 del IMSS.

“En el almacén, es paquetería, es un almacén hay arriba de 80 personas, yo tengo contacto realmente con todas esas personas y tengo contacto también porque yo traigo un transporte, un camioncito; la primera persona que ven es a mí”, pensó cuando le dijeron que ya no había problema si se presentaba a trabajar, pero él estaba consciente de la posibilidad de infectar a quienes lo rodean.

El próximo lunes 11 de mayo se cumplen 14 días desde que presentó síntomas y acudió la primera vez por ayuda médica, por lo que está considerando ir al trabajo esa fecha, pero de no sentirse bien dijo que hablará con su jefe directo para ver la situación.

“Y digo yo: tú me estás mandando a la casa, está bien, yo me quedo encerrado en la casa, no hay problema, no pasa nada”, consideró, pero sigue analizando en ir al trabajo o tener contacto con otras personas.