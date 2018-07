Pacific Rim, Ultraman y Kengan Ashura: las nuevas series de anime de Netflix - Noroeste

Habrá otros estrenos como Godzilla: City on the Edge of Battle, el 18 julio 2018; Dragon Pilot , pa

Pacific Rim, Ultraman y Kengan Ashura: las nuevas series de anime de Netflix

MÉXICO (SinEmbrago)._ Tres nuevas trabajos sobre anime llegarán al catálogo de Netflix. Pacific Rim, de Guillermo del Toro; Ultraman y Kengan Ashura, serán parte del manú de la compañía que se expande cada vez más en el mundo y que busca atrapar nuevas audiencias. Pacific Rim: Uprising bajo el sello de la productora Legendary Pictures, del cineasta mexicano ganador del Óscar a mejor director y película por La forma del agua, Guillermo del Toro, llega al catálogo de Netflix. Ultraman estará disponible hasta 2019 en la plataforma, pues por ahora se encuentra en proceso con la dirección de Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki. La historia estará basada en un manga de Eiichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi. Kengan Ashura también será estrenada en 2019, un manga del escritor Yabako Sandrovich que tendrá una adaptación animada para Netflix. Los directores a cargo con Seiji Kishi y el guión estará por cuenta de Makoto Uezu. Otros estrenos Además habrá otros estrenos como Godzilla: City on the Edge of Battle, el 18 julio 2018; Dragon Pilot , para el 21 septiembre 2018; Castlevania temporada dos, 26 octubre 2018, y Cannon Busters que espera llegue el 1 abril 2019. No obstante la plataforma no descuida sus animas ya colgados y anunció que Aggretsuko tendrá una segunda temporada. #Netflix

