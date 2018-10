Paco Ignacio Taibo II asumirÃ¡ las riendas del Fondo de Cultura EconÃ³mica

Paco Ignacio Taibo II asumirá las riendas del Fondo de Cultura Económica

El historiador ha aceptado la invitación de Andrés Manuel López Obrador para dirigir la editorial del Estado mexicano en el próximo gobierno

06/10/2018 | 12:51 AM

Autor de más de 80 novelas, historiador, promotor cultural y activista, Paco Ignacio Taibo II (Gijón, 1949) sumará en menos de dos meses un nuevo cargo a su trayectoria: director del Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México e Iberoamérica.

El escritor dio a conocer el jueves a través de un vídeo publicado en Twitter que aceptaba la invitación de Andrés Manuel López Obrador para participar en el Gobierno, publicó elpais.com.

Taibo II asumirá el cargo el 1 de diciembre y sustituye en el cargo a la escritora Margo Glantz, quien declinó recientemente el ofrecimiento de López Obrador por cuestiones personales.

Su próximo nombramiento representa un viraje radical con respecto a la tutela actual del académico, periodista y ex funcionario del PRI, José Carreño Carlón.

El Fondo de Cultura Económica fue fundado en 1934 por el historiador mexicano Daniel Cosío Villegas, con el propósito de traducir al castellano libros de economía y hacerlos asequibles a los estudiantes universitarios.

La expansión de la editorial, alentada por la colaboración del exilio español tras la Guerra Civil, ha devenido en la publicación de más de 10 mil títulos, casi un centenar de colecciones y la apertura en el último sexenio de 18 librerías y centros culturales.

El autor de Patria reconoció en su video que tendrá que prepararse para asumir este encargo.

"No tengo en las manos ninguna preparación, tengo que ponerme a estudiar toda la estructura de libro, relacionada con el aparato del Estado, la relación económica de la empresa, la política editorial hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones del Fondo entre la gente".

Brigadista de la lectura y militante de Morena, ahora Taibo II tendrá como prioridad la dirección de la casa editorial estatal con más de 80 años de historia. "Aquí de la noche a la mañana hay una encomienda y tengo que ponerme a trabajar. Arranco no de cero, cualquier mexicano que esté viviendo del mundo del libro tiene una percepción, pero no basta con percepciones, basta saber muchísimo más", asevera.

La sinceridad del escritor fue objeto de algunas críticas de usuarios en las redes sociales, quienes también hicieron referencia a un polémico video antes de las elecciones presidenciales en México, en el que pedía públicamente la expropiación de las empresas que intentaran hacer chantaje en un hipotético Gobierno de López Obrador.

Sobre estos señalamientos, el escritor asume con tranquilidad los mensajes de aprobación y los de rechazo por su designación.

"Era inevitable que una parte del mundo informativo reaccionara en contra. Es lo natural, yo no los quiero y ellos no me quieren".

"Llevo 20 años haciendo fomento a la lectura a nivel de base, en miles de lugares. Conferencias, debates, presentaciones, ferias de libro, ferias de libro populares. Por el lado editorial, he estado impulsando, dirigiendo, corrigiendo a lo largo de años y tengo dos veces el premio nacional de Historia y de Literatura, tengo un currículum poco ortodoxo, pero también poco discutible", indica.

Los detalles sobre su gestión serán dadas a conocer en los próximos días en una reunión que encabezará el presidente electo.