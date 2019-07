PactÃ© mi entrega por protecciÃ³n para mi familia: Javier Duarte

Pacté mi entrega por protección para mi familia: Javier Duarte

El ex Presidente Enrique Peña Nieto le dio dinero y Elías Beltrán, ex titular de la PGR, se lo pidió, asegura el ex Gobernador de Veracruz

Sinembargo.MX

09/07/2019 | 10:42 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, aseguró que pactó su entrega con funcionarios del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto a cambio de que dejaran en paz a su familia. “Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia“, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. El ex mandatario veracruzano precisó que el acuerdo se realizó con autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de la Secretaría de Gobernación y de la entonces Procuraduría General de la República. “Pacté mi entrega, sí, a través de aquel entonces con los que eran mis abogados se hizo una mesa de trabajo en donde mi abogado (Marco Antonio del Toro) en la Ciudad de México donde participaron funcionarios de aquella administración del Cisen, Segob y PGR”, detalló. Durante la conversación, Duarte de Ochoa afirmó que como su familia se vio afectada por la situación que atravesaba, tuvo que decirle al Gobierno federal qué debía hacer para dejar en paz a su esposa Karime Macías y a sus hijos, por lo que en abril de 2017 fue detenido. Respecto a su familia, consideró que todo el mundo cree que vive en la opulencia, de manera holgada, o en un cuento de hadas; sin embargo, aseveró que se desenvuelve en una situación “muy precaria” en Londres. “Mi hijo el menor se rompió la clavícula y no tenían dinero para ir al doctor. Están allá por necesidad, por la persecución política”, subrayó el ex funcionario. Finalmente, acusó que a su esposa “le inventaron un delito basado en el testimonio de un ex funcionario público de Veracruz que hoy está libre” y denunció que la Fiscalía de Veracruz lo torturó y “lo obligaron a declarar en contra de Karime, con el objetivo de tener elementos para poder inventar un delito a Karime y por eso es que Karime tiene que estar allá”. #PGR

#Enrique Peña Nieto

#Ex Gobernador de Veracruz

#Javier Duarte

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio