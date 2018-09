Padecen seis colonias de CuliacÃ¡n falta de transporte pÃºblico

TRANSPORTE

Padecen seis colonias de Culiacán falta de transporte público

Vecinos del sur poniente de la ciudad acusan que desde hace ocho meses no pasan los camiones

Fernando Díaz

Desde hace dos años, vecinos del sector sur poniente de Culiacán padecen la falta de transporte público.

Antes, el problema era intermitente, pero desde hace ocho meses los camiones dejaron de pasar definitivamente por esa zona.

Son seis las colonias afectadas: Fuentes del Valle, Rincón del Valle, San Rafael, Rincón de San Rafael, Fraccionamiento Monasterio, Infonavit Las Flores y Las Flores

Los vecinos entrevistados por Noroeste señalaron que diariamente tienen que recorrer distancias de hasta dos kilómetros para tomar el colectivo.

Ante el problema, decidieron organizarse para buscar la atención de las autoridades y así ejercer presión para que se resuelva la situación.

"Tenemos dos años con el colectivo, hemos luchado por recuperar la ruta porque son muchos los adultos mayores que ya ni van a sus citas al Seguro Social porque al carecer de automóvil particular, solo asistían en camión", dijo uno de los vecinos.

La necesidad de caminar largas distancias ha tenido otras consecuencias, algunos colonos han sido víctimas de asaltos o robos, y en algunos casos de acosos.

Transitar de noche por el lugar es otra pesadilla para los vecinos, debido a que además el sector carece de alumbrado público.

"Hemos recibido noticias que han asaltado adolescentes cuando vienen de la escuela".

"Hay muchos talleres en el lugar, cuando las jovencitas pasan, les gritan vulgaridades, algunas llegan llorando a sus casas", dijo otro de los vecinos.

Imelda, una de las vecinas entrevistadas en la colonia Fuentes del Valle, indicó que meses atrás sufrió un accidente al descender del autobús.

"Hace unos meses, cuando hacía la parada para bajar en el súper de la colonia Pemex, el chofer no se detuvo completamente y me caí. Fue tanto el golpe, que perdí la conciencia por unos minutos. Después desperté y estaba tirada con el pie muy golpeado. Ni el chofer ni nadie me prestó ayuda", narró.

Otra mujer, María, quien habita en ese sector desde hace 28 años, señala que la ausencia del transporte público la obliga a pagar taxis o vehículos de servicio privado para acudir al centro de la ciudad a para ir al mercado.

"A veces dejamos de comprar comida por tener que pagar para moverse", dijo.

La temporada de lluvia ha empeorado la situación. Algunos vecinos deben cruzar 300 metros de calle de lodo y hoyos.

La organización de vecinos ha conseguido que ingresen rutas de camiones, aunque esto ha sido de manera intermitentemente, y solo por algunos días.