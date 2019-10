Padre exige al DIF MazatlÃ¡n que le regrese a su hijo

Padre exige al DIF Mazatlán que le regrese a su hijo

Recordó que se encuentra desesperado porque el resguardo de su hijo Gerardo Alfredo "N"., de 4.5 años de edad ya duró mucho

Belizario Reyes

Que el DIF municipal le regrese a su hijo que tiene en resguardo desde el pasado 12 de octubre, exigió el señor Gerardo Noé "N"., vecino de la Colonia Flores Magón.

"Les exijo por favor que me entreguen a mi hijo inmediatamente para que él pueda regresar conmigo, pueda comer normalmente como debe de ser", añadió ante este diario.

Recordó que se encuentra desesperado porque el resguardo de su hijo Gerardo Alfredo "N"., de 4.5 años de edad ya duró mucho.

Todo empezó porque la noche del sábado 12 del presente mes, como tiene problemas con quien era su pareja cerca de las 23:00 horas ella comenzó a enfadarlo y hostigarlo, por lo que él sacó a su hijo y a su mamá, esta última de 72 años de edad, y los llevó a otro domicilio ubicado en la misma Colonia Flores Magón donde él ya había rentado dos cuartos, narró.

Como en los cuartos que rentó desmanteló las ventanas y la puerta porque les está dando mantenimiento, él le puso una cadena y un candado al portón como prevención para su mamá y su hijo mientras él regresaba a la casa donde vivió con su pareja para sacar la cama de sus dos familiares y los alimentos de su vástago, añadió.

Pero al llegar a la casa donde estaba viviendo previamente con su pareja lo detuvo personal de la Policía Municipal y lo remitió al Tribunal de Barandilla, incluso los mismos policías lo subieron a patadas a la patrulla, por eso ya no pudo comunicarse con su mamá para que ella supiera de esa detención y por eso no pudo regresar a la casa que había rentado.

Al no poder regresar a dicha casa, su mamá se desesperó la madrugada del domingo 13 y su hijo empezó a llorar porque necesitaba sus alimentos, al pasar una persona frente al lugar la señora pidió ayuda a la Policía Municipal para que fueran a quitarle el candado y la cadena al portón de la casa.

"Pero la Policía Municipal se llevó a mi hijo a un resguardo del DIF, a lo cual yo necesito que se me regrese a mi hijo, he estado acudiendo al DIF y no me dicen ni siquiera en dónde está mi hijo, no me quieren dejar verlo, hasta ahorita no me han dado ningún documento del resguardo de mi hijo, ningún papel tampoco en el cual diga por qué se llevaron a mi hijo más que lo que argumenta la Policía de la parte donde estaba rentando yo y donde estaba mi hijo".

Eso es lo único que argumenta la Policía Municipal hacia el DIF, continuó, por eso no le quieren regresar a su vástago.

El señor Gerardo Noé manifestó que se está llevando un proceso para separarse de su pareja, por lo que hasta el momento el juez no ha determinado a quien se le dará la custodia del menor, pero en este caso su pareja no ha hecho nada por sacarlo del DIF y él quiere que se lo entreguen.

Lo que le dicen es que se lo pueden entregar a una hermana de él para que se lo lleve a Ciudad del Carmen, Campeche, pero aunque sea de su familia, el niño está acostumbrado a vivir con su papá y mamá y en su caso le gusta comer y jugar mucho con él, además de que en las instalaciones del DIF está perdiendo peso porque le dan papillas a lo que él no está acostumbrado, dio a conocer, entre otros puntos.

"Mi hijo cuando estaba conmigo tenía buen peso, pesaba 19 kilos 400 gramos, cuando fui yo con la licenciada (del DIF) me estaba argumentando ella que mi hijo entró con bajo peso pero eso no es cierto, allá se me está enfermando porque le están dando puras papillas y no se está alimentando porque el niño está sufriendo allá adentro", continuó el señor Gerardo Noé.

"Inmediatamente la licenciada me pide una receta, porque yo había llevado a mi hijo al médico porque traía una gripita, para checar el peso de mi hijo, pero cuando estaba conmigo él comía bien, ...ahora que está allá me está diciendo ella de que se le está dando puras papillas, no sé qué más le estarán dando, que le están dando vitaminas, pero mi hijo estaba bien de peso".

Reiteró que ve que su hijo se está enfermando en las instalaciones del DIF y eso es lo que no ve el personal de esa institución, por ello exige que se lo entreguen inmediatamente.

Gerardo Noé subrayó que como papá tiene derecho de que lo dejen ver a su hijo, pero si a él no lo dejan ver al menor, el niño tiene derecho a que lo dejen ver a su papá y eso no se lo están respetando.