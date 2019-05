Padres conecta siete jonrones en paliza sobre Azulejos

TORONTO._ Austin Hedges despachó un grand slam y los Padres de San Diego fijaron un récord de la franquicia con siete jonrones al aplastar 19-4 a los Azulejos de Toronto y estirar a cinco su racha de victorias.

Wil Myers y Hunter Renfroe conectaron dos jonrones cada uno, mientras que Ian Kinsler y Eric Hosmer también la sacaron. El récord previo del equipo era de seis, fijado en Cincinnati el 17 de julio de 1998.

Hedges pegó el primer grand slam de su carrera y remolcó cinco carreras.

El novato Cal Quantrill (1-2), nacido en la vecina localidad de Port Hope, en Ontario, lanzó seis innings para lograr la primera victoria de su carrera en las mayores en su cuarta apertura.

The kid from Port Hope is all grown up.@cal_quantrill47 came home to Canada and earned his first @MLB win! 🇨🇦#FriarFaithful pic.twitter.com/RlH3sXEJP5