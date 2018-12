Padres de familia del CAM 23 de MazatlÃ¡n piden destituciÃ³n de directora del plantes

Padres de familia del CAM 23 de Mazatlán piden destitución de directora del plantes

La acusan de malos tratos y mal uso de los recursos del plantel escolar; la directora niega las acusaciones en su contra

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Algunos padres de familia del CAM 23, ubicado en el Fraccionamiento El Toreo, se manifestaron a las afueras de la escuela pidiendo la destitución de la actual directora, María Magdalena González Álvarez, a la que acusan de malos tratos y mal uso de los recursos del plantel escolar.

Los padres mencionaron que desde que entró como directora al plantel, este ciclo escolar, los problemas han surgido debido a supuestos malos tratos, tanto a docentes como al alumnado, discriminándolos por sus discapacidades.

“Desde que ingresó la maestra hemos tenido muchas irregularidades, hay prepotencia en cómo trata a los maestros. Fuimos ya a la Secretaría de Educación Pública aquí y ya emitimos los oficios correspondientes para que se nos haga caso, no podemos tener a nuestros hijos así”, declaró una madre de familia.

“Las condiciones del plantel son deficientes, hay menos alumnos, no sabemos en dónde está lo que aportamos de las inscripciones y la mensualidad porque ni las aulas están pintadas, ni los baños de los niños están bien”, comentó otra madre de familia.

Los padres colgaron una lona en la que señalaron los motivos por los cuales buscaban destituir a la directora.

Por su parte, la Directora del plantel María Magdalena González Álvarez, desmintió que la escuela se encuentre en malas condiciones, así como también negó el mal trato hacia docentes y alumnos, al contrario, se le han hecho modificaciones a las aulas, adaptándolas a las necesidades del alumno, según comentó.

“Es mentira, si tratara mal al docente no estuviera ninguno aquí trabajando, las aulas están trabajando, si tratará mal a los alumnos se sabría porque ellos no se quedan callados, ellos me saludan, ellos me hablan, de no ser así me tuvieran miedo”, comentó.

En un recorrido por las instalaciones del CAM 23, la directora mostró el área de juegos recién pintada, la cocina adaptada, así como el área de computación, que es utilizada por los turnos matutinos y vespertino.

Eduardo Hernández García, Supervisor de la Zona 05 de Educación Especial, dijo que falta comunicación entre la directora y los padres de familia, pues se está manejando la información errónea, mientras que los resultados del plantel son otros.