Padres de familia se quejan de falta de apoyo para reparar estadio de beisbol de Escuinapa

Los padres criticaron que el Municipio no ha hecho no ha hecho nada por reparar el campo deportivo que resultó dañado por el huracán Willa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. La colaboración económica de padres de familia no ha sido suficiente para que la autoridad municipal asuma la reparación del estadio municipal de beisbol, señalaron padres de familia.

A casi tres meses del paso del huracán Willa, los niños de la escuela municipal de beisbol tienen que entrenar entre lámparas y postes a punto de caer y un campo con grandes hendiduras que pueden provocar un accidente, manifestaron.

“Nosotros no pedimos dinero, les hemos dicho tanto al Director de Deportes Mario Polanco, como al Presidente Emmett Soto Grave, que con la máquina que nos prestaran, nosotros pagamos el diesel, pero dicen que no se puede hasta que llegue el Fonden” dijo Gilberto Rojo.

Desde que asumieron el cargo las autoridades han solicitado maquinaria, el Director de Deportes le respondía que no se puede reparar hasta que fluyan recursos del Fonden, el Alcalde Emmett Soto Grave primero les dijo que sí pero después que no, el Director de Obras Públicas José Guadalupe Ríos Rodríguez, les había manifestado que el 26 de diciembre llevarían la maquinaria lo cual no ocurrió.

“Enviaron maquinaria para el campo del Atlas pero aquí no han tocado nada, que debe quedar así, pero sí quieren mandar a los niños a las olimpiadas cuando no tendrán el rendimiento necesario”, dijo Luis Alberto Pérez.

Aunque han señalado que el deporte será parte de sus objetivos como administración no lo consideran así, pues no hay una sola mano que se esté dando para esta área.

Manifestaron que los padres asumen el compromiso de mejorar el campo, que quedó con hoyos grandes después de que se metieron camiones pesados de la Comisión Federal de Electricidad, que quedaban atascados.

Ellos acudieron para decir qué darían, no pidieron nada económico solo la maquinaria pues su interés principal es que los niños realmente tengan la preparación adecuada para representar al municipio en los torneos de zona rumbo a la olimpiada deportiva.

“Decían que mejor nos buscaban otro campo pero no dijeron cómo moveríamos los equipos para entrenar, ‘Pazorras’ nos dice que comprendamos que si hacemos trabajo es como si borramos huellas de un homicidio”, dijo Pérez.

Indicaron que les parece grave que no aporten nada como autoridad, pues ni uniformes, ni pelotas, manillas o bates les cuestan pero si exijan enviarlos a un torneo cuando tampoco dan la infraestructura para que los niños que entrenan tengan una real preparación.

“Aquí los que fomentamos el deporte somos los papás, nosotros compramos desde pelotas hasta equipos que requieren, no vemos interés del Municipio, ni siquiera viene el director Mario Polanco, el deporte está abandonado, sólo vea el campo, sin bardas, se están robando todo y no se hace nada”, dijo otro padre de familia.

Se han robado tinacos, jaulas con red para entrenamientos, láminas y lo que se puede pues el estadio municipal de beisbol es el ejemplo de la importancia que el Gobierno municipal da al sector deportivo.