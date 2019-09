Padres de los 43 elevan exigencia: piden ir por Zerón, Karam, Aguirre y además, por EPN y Osorio Chong

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas, explicó que se pide investigar a Miguel Ángel Osorio Chong, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), “porque nos reunimos varias veces con él y siempre nos fue dando largas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa incluyeron más nombres en la lista de ex funcionarios que piden sean llamados a cuentas. No solamente exigen castigo para Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, y Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), también para el ex Presidente, Enrique Peña Nieto; el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Piden al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sean investigados y procesados penalmente por la desaparición de sus hijos, quienes el 26 de septiembre cumplen 5 años ausentes.

“La demanda es verdad y justicia, y que todos lo involucrados en este crimen tengan que pagar. Por eso nosotros hemos exigido que Tomás Zerón, Murillo Karam, Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, quienes fueron parte del Gobierno anterior, sean investigados por complicidad y por elaborar una verdad histórica que no existió jamás, pero que sí nos condenó a nosotros a vivir cinco años en el tormento de no saber que pasó con nuestros jóvenes”, dijo a SinEmbargo Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.

La versión oficial del anterior Gobierno es que los estudiantes fueron privados de la libertad en manos de policías corruptos y miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían matado e incinerado en el basurero del municipio de Cocula.

Esta hipótesis, presentada por el ex Procurador Jesús Murillo Karam, a la que llamó como “la verdad histórica”, fue tumbada rápidamente por grupos de expertos y peritos independientes, quienes presentaron varios peritajes para señalar que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos.

Desde entonces, los familiares de los normalistas han demandado que la investigación y castigo no sólo sea para los responsables del asesinato, lesiones y desaparición de los estudiantes, también para Tomás Zerón y ex Procurador Jesús Murillo Karam, los encargados de construir lo que llaman “la mentira del sexenio” pasado.

Hoy, el reclamo de la investigación a ex funcionarios se ha elevado al ex mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, al ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y al ex Secretario de Gobernación, Osorio Chong.

Felipe de la Cruz explicó que los padres piden investigar a Osorio Chong, “porque nos reunimos varias veces con él y siempre nos fue dando largas. Porque denunciamos la participación de la Policía Federal, que le competía a él como institución y nomás nos prometía cosas, que nunca cumplió, por eso decidimos que hay complicidad de su parte”.

En el caso de Enrique Peña Nieto dijo que su responsabilidad recae porque encubrió a quienes cometieron este crimen. “El insistir en su versión de que los jóvenes habían sido quemados –cuando eso era mentira–, el hecho de que ahí lo dejaron (el caso). Para nosotros esas son señales que hubo complicidad y protección a quien haya cometido este crimen”.

“Nosotros hemos exigido que se investigue a los tres niveles de Gobierno, y deslindar responsabilidades, porque nosotros creemos que hay un autor intelectual, y autores materiales. Entonces, que se investigue a todos los niveles y los que resulten responsables, que sean castigados conforme a la ley”, dijo el vocero en relación a que también el ex Gobernador Aguirre sea indagado.

Felipe de la Cruz añadió que están conscientes que la investigación contra estos altos ex funcionarios es algo difícil, sin embargo, confían que el cambio de partido político en la administración federal abra la posibilidad.

“Estamos parados en nuestra realidad, sabemos que es algo complicado precisamente por la corrupción que creció enormemente en nuestro país, pero bueno, hoy el Poder Ejecutivo es otro, y vemos voluntad y disposición”, confió.

En relación a la liberación de al menos 24 policías presuntamente involucrados, De la Cruz indicó que las familias están enojadas y con frustración “de ver que el sistema justicia está dándole preferencia a los criminales y violentando los derechos de las víctimas, en este caso, de nosotros”.

REALIZAN REUNIONES PARA REVISAR EL CASO

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa sostuvo una reunión la mañana de este martes con Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, y con Iñaki Blanco, ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que durante el encuentro que tuvo con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 11 de septiembre, ellos le solicitaron su intervención para concretar una entrevista con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“También cuando me reuní con los padres de los jóvenes. Ellos me pidieron que interviniera para tener un encuentro y se va a llevar a cabo esa reunión el día de mañana y se va a tratar este asunto”, reveló.

Además, López Obrador informó este martes que miembros de su Ejecutivo revisarán el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que está por cumplir cinco años, junto con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR).

Dijo que el Gobierno de México emitió una queja formal por la liberación, el pasado sábado, de 24 implicados en el caso, al tiempo que lamentó la decisión e informó que ya se abrió la denuncia.

“El domingo se hizo un pronunciamiento expresando nuestra queja tanto al Poder Judicial como pidiendo la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Hoy tendremos una reunión con ese propósito entre el (Poder) Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía y se va revisar el caso”, dijo López Obrador en su rueda de prensa de todos los días en Palacio Nacional de Ciudad de México.

Indicó que la Fiscalía “ya ha presentado denuncias […] abrió investigación sobre estos asuntos y están dispuestos a revisar todo el procedimiento de acuerdo con sus facultades y autonomía”.

Recordó que desde que antes que sucediera la liberación de 24 ex policías municipales del sureño estado de Guerrero acusados por la desaparición de los estudiantes, ya se había presentado una “queja formal” por parte del Ejecutivo tanto al Poder Judicial como a Fiscalía.

Al final de la rueda de prensa, el Presidente puntualizó que participará en este encuentro entre poderes el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer.

Finalmente, el Presidente no descartó que este miércoles vuelva a reunirse con los padres de los 43 jóvenes.

El pasado sábado el Juez primero de distrito de procesos penales de Tamaulipas ordenó la libertad de 24 ex policías municipales de Guerrero acusados por la desaparición de los estudiantes.

Los 24 liberados eran policías en Iguala, Cocula y Huitzuco, municipios del estado de Guerrero, la noche que los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, entregados al crimen organizado, que los habría asesinado, quemado y tirado sus restos a un río, según la versión oficial del caso, muy criticada por familiares y expertos.

Con la liberación de estos 24 acusados ya han dejado la prisión 77 de los 142 acusados en el caso Ayotzinapa, en tanto otros 65 continúan en prisión.

El domingo, el Gobierno de México calificó de un “grave precedente y una afrenta a la investigación” la resolución judicial de liberar a 24 acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014.

Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo. pic.twitter.com/ChFJDnkLuG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 11 de septiembre de 2019

“Esta resolución sienta un grave precedente, otorga beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, solo con la mera presunción de inocencia”, dijo en rueda de prensa el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, titular de la Comisión de la verdad del caso Ayotzinapa.

Expresó que de mantenerse “esta tendencia y como es evidente la intención política de hacerlo”, podrían otorgarse más liberaciones en los próximos días, cuando se cumplirán 5 años de la desaparición de los estudiantes.

-Con información de EFE