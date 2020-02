Padres impiden paso a directora de primaria en Morelos; su hijo volvió de China hace días, alegan

04/02/2020 | 12:43 AM

Cuernavaca (México) (SinEmbargo).– Padres de familia de una escuela primaria del municipio de Zacatepec, en el céntrico estado mexicano de Morelos, prohibieron la presencia de la directora Patricia Coria por el temor de que los alumnos se contagien de coronavirus, cuyo brote ya ha dejado más de 400 muertos a nivel mundial.

Los padres de los alumnos ven riesgo de contagio porque el hijo de la directora, un estudiante de medicina, regresó de China recientemente y por lo tanto consideran que tanto la madre como su hijo deben permanecer en cuarentena.

La protesta de los padres de familia fue atendida por María Guadalupe Molina Arenas, supervisora escolar de la zona, y explicó que la directora no se presentará en la escuela por varios días.

Pero también aclaró que el joven estaba estudiando en China y que antes de salir de ese país pasó por varios revisiones y filtros, y lo mismo sucedió cuando ingresó a México.

“El centro epidemiológico ha hecho varias recomendaciones para todas las personas que estuvieron en China y que ingresan a los diferentes países. Entre ellos, está que por un periodo de 15 días no pueden visitar lugares muy concurridos y tienen que traer tapabocas, entre otras medidas de seguridad e higiene básicas”, puntualizó.

En esta foto del 22 de enero de 2020, clientes con cubrebocas hacen compras en una verdulería en Wuhan, China. La cuarentena debido al brote de coronavirus complica la logística de enviar alimentos y otros bienes a 50 millones de chinos.

En tanto, Molina Arenas explicó que la directora del centro escolar no entra en este “protocolo” porque ello no regresa de China. No obstante, continuó, “se va a sujetar a estas mismas condiciones para la tranquilidad de todos ustedes. Para la seguridad y bienestar de todos los niños”.

Para los padre de familia la decisión adoptada por la directora de la escuela es adecuada y responde a la garantía de no contagiar a los alumnos.

Gisela Núñez Alemán, madre de un alumno, afirmó a medios que la exigencia de los padres de familia fue que la maestra no se presentara a la escuela luego de que su hijo regresara de China.

“Yo creo que es comprensible la inquietud de los padres. Se llegó a un acuerdo de que la maestra no se iba a presentar hasta nuevo aviso y pues aquí estamos. En ningún momento se pretende que los niños no vengan y no tomen clases. Esto tiene que seguir”, expuso.

Otros padres de familia como Francisco Uribe Lázaro consideran que nada debe interrumpir las clases para sus hijos con o sin la presencia de la directora.

La escuela finalmente abrió con normalidad.

El lunes la Secretaría de Salud estatal informó que en el caso de los estudiantes provenientes de China se establecieron todos los protocolos de control existentes.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo (2019-nCoV)https://t.co/kLdWHTJHWW pic.twitter.com/5HUfTyO1Ys — SALUD México (@SSalud_mx) February 4, 2020

En un comunicado, las autoridades informaron que desde el primer momento establecieron contacto directo con los dos jóvenes en estas circunstancia y con sus familias para establecer y mantener de manera preventiva vigilancia epidemiológica.

“Cabe resaltar que ambos morelenses y sus familiares se encuentran saludables”, dijo el boletín.

NO HAY CASOS EN MÉXICO, PERO SÍ PÁNICO

La Secretaría mexicana de Salud descartó este lunes el décimo caso sospechoso de coronavirus después de evaluar a un hombre de 54 años de edad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el occidental estado de Jalisco, que residía en Wuhan, la ciudad de China que es epicentro de la enfermedad.

“No ha habido coronavirus, es buena (noticia), y estamos preparados”, dijo este martes en su conferencia de prensa matutina el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Pese a ello, se ha reportado cuanto menos un caso más de pánico por posible contagio de coronavirus en el país.

Según medios locales, una persona de origen chino fue aislada en las últimas horas dentro de un complejo industrial en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte del país, ante el temor de que pudiera estar contagiado de coronavirus.

El brote de neumonía ya ha dejado 425 muertos en China continental, dos en Filipinas y Hong Kong y más de 20 mil 400 contagiados.