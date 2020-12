BEISBOL

Padres y Reales tendrían en la mira a Jurickson Profar

El bateador ambidiestro, que jugó para San Diego en 2020, encajaría casi en cualquier equipo

Noroeste / Redacción

Jurickson Profar no es de los agentes libres de alto perfil, pero por su versatilidad podría encajar prácticamente en cualquier equipo.

El infielder Jurickson Profar no está entre los agentes libres de mayor perfil en esta temporada muerta, pero eso no significa que no haya un gran interés por sus servicios.

Teniendo en cuenta su edad (28 años en febrero), una buena producción a la ofensiva en el 2020 (bateó .278/.343/.428) y una versatilidad a la defensa (experiencia en cada posición excepto receptor y lanzador), el bateador ambidiestro encajaría casi en cualquier equipo.

Los Padres, que adquirieron a Profar desde los Atléticos el invierno pasado, están tratando de retenerlo, pero los Frailes tienen competencia en los Reales y otros clubes, según el corresponsal de MLB Network, Jon Heyman.

Por su parte, Jeff Passan de ESPN señala a los mismos dos clubes entre los interesados, agregando que el utility puertorriqueño agente libre Kike Hernández ha llamado la misma atención después de ayudar a los Dodgers a conquistar la Serie Mundial del 2020.