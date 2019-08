Padrón de Jóvenes Construyendo el Futuro es inverosímil, atípico, inverificable y sin transparencia: MCCI

La ONG acotó en un estudio titulado '¿Cuántos son, donde están, qué hacen?', que el programa federal sólo ofrece el nombre de los 157 mil 070 Centros de Trabajo (CT), sin Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social, dirección, ni otro tipo de información

Noroeste / Redacción

El programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", tiene una base de datos de sus 900 mil becarios de entre 18 y 29 años, que no es pública, con un padrón atípico e inverosímil, con cifras inverificables, aseguró la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

La ONG acotó en un estudio titulado '¿Cuántos son, donde están, qué hacen?', que el programa federal sólo ofrece el nombre de los 157 mil 070 Centros de Trabajo (CT), sin Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social, dirección, ni otro tipo de información, más allá del nombre genérico, ya que a veces solo se muestra conceptos como: "diputado federal", "Taller automotriz" o "María".

"Es información improbable, es información absolutamente incompleta y es información que no se puede verificar porque no dan datos. El padrón (...) es poco transparente, por lo que no puede haber rendición de cuentas", expuso María Amparo Casar Pérez, presidenta ejecutiva de MCCI, en conferencia de prensa.

"Es un padrón atípico. La información es información oficial y es lo que ofrece la STPS, no hay un levantamiento propio", explicó Casar Pérez, quien detalló que el padrón de este programa es inverosímil, ya que el número de becarios y de Centros de Trabajo creció a ritmo constante todos los días, sin importar fines de semana, días festivos o vacaciones, hasta que el programa cerró.

"Prácticamente todos los días se inscribieron la misma proporción de hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades", afirmó la presidenta ejecutiva de la ONG, quien acotó, además, que en la Ciudad de México se revisaron el 82 por ciento de los casos (5 mil 439), pero el padrón de la STPS es tan "deficiente", que fue imposible encontrar información alguna de 53 por ciento (2 mil 881 de los casos) de los CT que se revisaron.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad manifestó que encontraron diversas anomalías, como la falta de pago, despido de empleados y sustitución con becarios, discordancia entre becarios registrados y becados capacitándose, además de qué hay becarios utilizados para actividades que no aportan nuevas capacidades.

La ONG reportó, además, que dentro de las irregularidades que se han observado en el programa federal es que los becarios realizan actividades distintos a lo establecido, además de que se les retiene parte de la beca y se les amenaza con darlos de baja del programa al tratar de cambiar de Centro de Trabajo.

MCCI informó, también que el programa federal ha gastado menos que lo que se había presupuestado, ya que de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "Jóvenes Construyendo el Futuro" sólo ha erogado el 32 por ciento del presupuesto que debería haber ejercido hasta estos momentos.

"Al final de 2019 habrá un subejercicio de 15 mil 641 millones de pesos, 39 por ciento del total de 40 mil millones de pesos aprobados para el programa. Ese dinero podrá ser reasignado discrecionalmente por el Ejecutivo", según observó la organización no gubernamental.

Apenas ayer lunes 26 de agosto, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS), acudió al Foro de "Compromiso de Citibanamex con los Jóvenes de México", quien aseguró que programa federal se fortalece gracias a los buenos tutores y empresas que tienen un verdadero compromiso con este sector de la población, quienes no sólo los capacitan en cuestiones técnicas, sino también en habilidades blandas.

"Hemos logrado esto gracias al esfuerzo conjunto entre gobierno y muchas empresas, organizaciones civiles, que abren las puertas de sus empresas para recibir a los jóvenes, los orientan, no solo en las cuestiones técnicas específicas que requieren, sino incluso en esta manera más integral de involucrarlos", indicó la funcionaria federal.

Antes, el 22 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no se suspendería el programa federal ante las supuestas irregularidades detectadas en el mismo. "Ese es un buen programa, 'Jóvenes Construyendo el Futuro', no se va a detener, vamos a continuar apoyando a los jóvenes", insistió el mandatario nacional.

"Hay que ver y no manchar el programa que es muy bueno. Hay 900 mil jóvenes trabajando. Existen personas que no les gusta el programa, aunque parezca increíble, hay quienes lo cuestionan desde el principio", aseguró el 13 de agosto el político tabasqueño en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.