Pagan aguinaldo a burócratas de Sinaloa; eroga Estado mil 200 millones

Llama el Gobernador Quirino Ordaz a organismos autónomos y dependencias a ajustar su presupuesto de 2021 de acuerdo a las circunstancias, porque va a ser un año muy complicado en materia financiera

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde el jueves, el Gobierno del Estado empezó a pagar el aguinaldo a sus trabajadores y para cumplir con esa prestación laboral están erogando mil 200 millones de pesos, informó Quirino Ordaz Coppel.

De gira por Guasave, el Mandatario estatal detalló que tan solo en los jubilados del Isssteesin son 360 millones de pesos y los activos representan otros 330 millones, siendo estos los rubros más fuertes.

“Son otros 230 millones de pesos de jubilados del SNTE 27, que eso se modificó la ley el año pasado, y todo lo que son los administrativos que son casi 300 millones, a todos se les está pagando”, detalló.

El Gobernador de Sinaloa indicó que como pendientes para el cierre de año les queda el pago de contratistas y los servicios generales.

Ordaz Coppel reiteró que el próximo año será muy complicado en materia financiera, por ello es que entre otras cosas solicitó a organismos como el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa reducir su presupuesto.

“Yo creo que sí, el Congreso va a tener ese ajuste, a hacer lo que realmente necesitan y bajar ese presupuesto tan grande que traen”, dijo, “lo que debe ser es algo similar a lo que fueron las elecciones del 2018, y creo que siendo un año de pandemia tienen que ajustarse, meter la austeridad, la tijera, a lo que no sea necesario”.

El jefe del Ejecutivo estatal expresó que para 2021 viene muy acotado el presupuesto y se tiene que garantizar que todos los organismos se ajusten.

“Algunos de origen vienen con la propuesta ya en ese sentido, pero los que no se tienen que ajustar también, los (organismos) autónomos. Va estar duro, no va haber lana suficiente y un aspecto que nos preocupa es que no se logró modificar la Ley de Disciplina Financiera, que se pensaba que se iba a cambiar y no se cambió, eso va a ajustar más todo”, insistió.

Ordaz Coppel expuso que para el cierre de este año en caso de que algunos ayuntamientos u organismos soliciten apoyo para cubrir compromisos tendrán que recurrir ante Hacienda para hacer la gestión, porque el Estado también está muy ajustado en ese sentido.