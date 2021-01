Pagará UAS la quincena el lunes debido a un retraso en la entrega de partida del presupuesto federal

El Rector reconoció el trabajo del maestro Manuel de Jesús Lara Salazar y de todos los que integran el área de Administración y Finanzas de la Universidad, de Rectoría y de otras áreas de la administración central que han estado al pendiente de la gestión

Noroeste / Redacción

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) pagará a sus trabajadores la primera quincena del año el próximo día lunes 18 a partir de las 20:00 horas debido a un retraso en la entrega de la partida del presupuesto federal a todas las universidades, sin embargo, gracias al apoyo y empatía del Gobernador del Estado, licenciado Quirino Ordaz Coppel se garantiza el cumplimiento de esta obligación sin falta el lunes.

El Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, a través de los diversos medios institucionales hizo este anuncio y una vez más agradeció y reconoció la pronta respuesta del mandatario estatal a las necesidades de la Casa Rosalina y su esfuerzo porque el Gobernador solicitó un préstamo a corto plazo para entregar a la UAS la segunda partida del presupuesto estatal.

“Es un préstamo a corto plazo que va a pedir Gobierno del Estado para apoyarnos, para darnos el complemento de la partida estatal que de acuerdo en uso y costumbre nos la tendría que dar en una semana y media, o dos; va a pedir ese préstamo, ya nos entregó 90 millones, la quincena son 161 millones y fracción, obviamente que con los 81 millones que nos falta de la partida estatal y que los van a obtener con ese préstamo a corto plazo nos los entregará a la Universidad el día lunes (…) si sumas los 90 más los 81 millones prácticamente estamos en la capacidad, en la solvencia de aplicarlo en lo que es los salarios”, dijo.

Guerra Liera explicó que aún cuando la UAS fue una de las únicas tres universidades que entregaron a tiempo el convenio financiero para que se le entregue la partida federal del presupuesto correspondiente al mes de enero, la Federación notificó que el monto, que en este mes es de los más bajos: 140 millones de pesos, estarán disponibles hasta la próxima semana motivo por el cual ya no se pudo cumplir esta semana con el pago de la primera quincena a los cerca de 17 mil trabajadores activos y jubilados.

Por otra parte, precisó que Gobierno del Estado cumplió en tiempo y forma entregando a la UAS la primera parte del subsidio estatal que asciende a 90 millones de pesos, los cuales ya tiene la institución en sus arcas, sin embargo, ante la ausencia de los recursos federales solicitó al Gobernador que, de nuevo, como lo ha hecho en otras ocasiones, pudiera adelantar el resto de la partida estatal que son poco más de 81 millones de pesos.

“Me dijo déjame revisar porque no tenemos liquidez y es la misma explicación tampoco ha llegado a Gobierno del Estado los recursos comprometidos por la Federación (…) me dice no te preocupes vamos a pedir un préstamo a corto plazo y estaría para hoy y ya con esto la buena nueva es que con ese monto de complemento que ellos asumirían como un préstamo a corto plazo estaríamos cumpliendo con el total del monto que el Gobierno del Estado tiene que entregar en enero y con eso pagaríamos la primera quincena”, dijo el Rector.

Sin embargo, se atravesaron los horarios y los mecanismos técnicos y no fue posible que este día viernes se pudiera transferir el préstamo, ante lo cual el lunes se esperará esa transferencia para pagar los salarios por la tarde noche.

El dirigente universitario agregó que de la partida total del Estado sobrarían 9 o 10 millones de pesos que se sumarían a los 140 millones de la Federación cuando lleguen, para enfrentar la segunda quincena del mes de enero, de tal forma que este mes el presupuesto que reciba la UAS prácticamente se irá íntegro al pago de quincenas.

“Hay que decirlo, ha sido de nuevo la decisión del Gobernador Quirino Ordaz de apoyar a la Universidad, de ser sensible ante la situación, yo le dije la cantidad de trabajadores que dependen de esta quincena y de inmediato dio la instrucción de que se pudiera tener ese monto hoy, pero por cuestiones ajenas a la voluntad de él y de la necesidad de nosotros: los mecanismos bancarios, no nos van a permitir que el día de hoy tengamos radicado ese recurso que ellos lo van a pedir como un préstamo a corto plazo y lo tendremos el día lunes”, enfatizó.

El Rector reconoció el trabajo del maestro Manuel de Jesús Lara Salazar y de todos los que integran el área de Administración y Finanzas de la Universidad, de Rectoría y de otras áreas de la administración central que han estado al pendiente de la gestión.

“Tengan plena confianza que el lunes se les estará liquidando, que hay toda una gestión muy intensa y que de nuevo hoy el señor Gobernador reacciona favorablemente para apoyar a la Universidad (…) tenemos la respuesta favorable del Gobierno del Estado, del Gobernador Quirino Ordaz a quien le agradecemos su disposición, su empatía y el estar siempre muy al pendiente y dándonos la posibilidad de resolver”, manifestó.

Puntualizó que con este apoyo del Gobernador, no se tendrá que esperar hasta la próxima semana, ya sea el miércoles, jueves o viernes la llegada de los recursos federales para complementar la primera quincena.