Pagos por riesgo laboral en municipios es para eludir impuestos: PAN Sinaloa

Juan Carlos Estrada, dirigente estatal de Acción Nacional, llama a alcaldes a regular sus sueldos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los pagos de riesgos laborales que reciben alcaldes, regidores y síndicos procuradores de ayuntamientos como Guasave y Sinaloa, y que fueron observados por la Auditoría Superior del Estado, son una práctica para eludir el pago de impuestos, señaló Juan Carlos Estrada Vega.

En conferencia de prensa virtual, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional manifestó que esas son malas mañas que se dan al interior de las administraciones públicas e incluso en el Congreso del Estado.

“Es una manera de eludir, para no decir evadir, el pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo. Eso no se debe de dar, yo creo que primero que nada se tienen que regular los sueldos, yo siempre he hecho muchos señalamientos en el sentido de que los sueldos no deben de ser tan altos, porque al fin de cuentas por eso la persona quiere llegar a ciertos cargos públicos”, dijo.

En la revisión de las cuentas públicas 2018, la ASE detectó que en ayuntamientos como Sinaloa y Guasave se hicieron pagos sin justificar por concepto de riesgo laboral a alcaldes, regidores y síndicos procuradores de las dos administraciones que transitaron ese ejercicio fiscal.

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en México, estos ayuntamientos incurren en una práctica fiscal indebida al pagar por riesgos laborales a funcionarios de alto nivel, sin que les deduzcan impuestos.

El Criterio Normativo 03/2014 del Instituto Mexicano del Seguro Social indica que si dichos pagos no son integrados al salario base de cotización, se considera una práctica indebida, ya que al tratarse de pagos por supuestos riesgos que no ocurrieron, en realidad se trata de pagos que se entregan a los trabajadores con motivo de su trabajo.

“Son malas mañas que se dan al interior de las administraciones, incluso en el Congreso, porque desafortunadamente quien debe de dar el ejemplo hace todo lo contrario y ponen sueldos demasiado bajos con una serie de retribuciones, con una serie de conceptos que no gravan y sucede eso”, criticó Estrada Vega.

El dirigente estatal del PAN subrayó que se tiene que revisar el sistema de sueldos y los tabuladores de las administraciones públicas y poner el ejemplo gravando todas las percepciones que se reciban los funcionarios.

Estrada Vega comparó estos mecanismos de pagos con la práctica del outsourcing en la iniciativa privada, pero esta vez al interior del servicio público.