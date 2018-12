Palabra de Lector

Precisa ex funcionario que no fue vinculado a proceso por caso Tiburonario

Carlos Ramón López Castro

Culiacán, Sinaloa, a 28 de diciembre de 2018

Señor Director:

Con relación a la nota periodística publicada el día de ayer en el Periódico Noroeste, donde se divulgan noticias imprecisas y falsas, en el sentido de que su servidor, Carlos Ramón López Castro, fui vinculado a proceso por el caso del Tiburonario de Mazatlán, Sinaloa; al respecto, le aclaro lo siguiente:

El pasado 06 de diciembre del año en curso, me presenté ante el Juez de la Causa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para oír las acusaciones que hacía contra mí la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con relación al caso Tiburonario, el cual, después de escuchar a la Fiscalías, el Señor Juez no encontró elementos para vincularme a proceso, por lo que dictó la NO VINCULACIÓN A PROCESO, a mi persona,

Lo que quiere decir que el Reportero de ese Rotativo, no realizó una investigación exhaustiva que lo llevara a proporcionar información veraz y oportuna a todos y cada uno de los lectores de ese medio de comunicación, que usted atinadamente dirige, causándome con ese proceder un daño a mi fama pública.

Por lo antes expuesto, le solicito a usted, de la manera más atenta, que publique la presente Carta Aclaratoria en el mismo espacio y con la misma relevancia en que se propagó la nota informativa en referencia, con el fin de que se me repare el daño causado por esa información incorrecta y falsa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo y agradecerle sus finas atenciones.

A t e n t a m e n t e

CARLOS RAMÓN LÓPEZ CASTRO

Exdirector de Contratos de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del

Estado de Sinaloa.