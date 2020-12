Palazuelos se deslinda de contagios en Tulum: 'No puedes golpear a turistas por no usar cubrebocas'

Durante una entrevista para un programa de Imagen Televisión, el también empresario detalló que solo uno de los hoteles que participaron en el festival Art With Me, realizado del 11 al 15 de noviembre en Tulum, Quintana Roo, es de su propiedad, y que además, el evento fue llevado a cabo al aire libre

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Luego de que al menos un centenar de personas se contagiaran de COVID-19 durante un festival en Cancún, el actor mexicano Roberto Palazuelos se deslindó de la responsabilidad y afirmó que no tiene que andarle diciendo a la gente que use cubrebocas.

“Era un evento al aire libre. Yo no me voy a poner a decirle a la gente que se ponga su cubrebocas, no soy responsable de la gente. El evento yo no lo organicé, yo fui a un hotel donde hubo un pequeño evento, pero como de 15 hoteles, no fuimos nada más nosotros”, explicó Palazuelos.

“No tiene por qué haber ninguna amonestación porque todo el festival contaba con permiso para hacer todos esos eventos con las debidas medidas, pero hay gente que nos las respeta y ni modo, no te vas a poner a golpear turistas por no traer cubrebocas”, explicó.

FIESTA COVID

“Ni siquiera podía levantarme de la cama”, relata Michelle. Estaba experimentando los síntomas de la COVID-19, fiebre, fatiga y pérdida del gusto y el olfato. Una semana atrás había asistido al Art With Me, festival que se llevó a cabo en Tulum entre el 11 y 15 de noviembre. Y asegura que fue ahí, en Quintana Roo, donde enfermó.

Al Art With Me, un festival internacional de arte, música y cultura “que tiene el fin inspirarnos a estar más conectados con nosotros mismos y crear consciencia en torno a diversas problemáticas ambientales que nos afectan a nivel local y mundial”, asisten cientos de jóvenes desde 2018. Van mexicanos y extranjeros. Este año se hizo otra vez. The Daily Beast, un periódico estadounidense, recoge los testimonios de invitados que aseguran haber contraído el SARS-CoV-2 ahí.

“Servían comida, todos bocadillos de barbacoa abiertos. Todos agarraban con las manos ”, dice Michelle. “Todo lo que diré es que no había una sola máscara y me enfermé más de lo que nunca en toda mi vida después de esa fiesta”, agrega. Sus palabras son citadas por Marlow Stern.

De acuerdo con el sitio oficial del festival, Art With Me es “un viaje inmersivo de cinco días que incluye trascendentales instalaciones de arte, experiencias de arte interactivo, inspiradoras conferencias, pop-ups culinarios, fiestas inolvidables, íntimos conciertos en vivo, talleres de bienestar y salud y muchas actividades para los niños”. Este año, parece, también incluyó un riesgo innecesario: reunir a multitudes en un país que ha superado las 110 mil muertes por la COVID-19.

Las fotografías que el festival compartió en redes sociales durante noviembre respaldan lo dicho por los testigos: había medidas, pero que se relajaban. Las imágenes muestran a niños jugando a centímetros de otros, a personas que llevaban tapabocas mal colocados, a decenas reunidos en espacios muy pequeños.