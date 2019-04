Pamela Anderson, furiosa por las donaciones para Notre Dame

Pamela Anderson abandonó una gala caritativa destinada a reunir fondos para jóvenes en problemas luego que sorpresivamente se subastó un objeto en 100 mil euros, pero para ayudar a reconstruir la catedral de Notre Dame.

"Ayer por la noche estábamos en la gala anual del @OM_Officiel para ayudar a recaudar dinero para la juventud con dificultades en Marsella", explicó en Twitter la actriz canadiense, que participó con su pareja, el futbolista Adil Rami, de la velada organizada por el Club Olímpico de Fútbol de Marsella (OM).

"Se había recaudado una cantidad significativa de dinero para esta gran causa. Entonces, de repente, proponen un 'maravilloso lote sorpresa' para la reconstrucción de Notre Dame", una guitarra de Bruce Springsteen con la que cuenta "se recaudó casi dos veces más de dinero de lo que se había obtenido" para los niños.

Last night we attended @OM_Officiel annual Gala to help raise money for youth suffering in Marseille -

full of good intentions.

While raising a meaningful amount of € for a great cause.

Then 😳

‘big surprise auction item’ came

to raise money for

rebuilding Notre Dame???