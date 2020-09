PAN, abierto a que regresen Felipe y Margarita tras rechazo del INE a México Libre

Marko Cortés declinó responder a la pregunta de la prensa de si ofrecería al ex Presidente y la ex Primera Dama una candidatura para diputados

Noroeste / Redacción

Margarita Zavala Gómez del Campo y Felipe Calderón Hinojosa son bienvenidos en el Partido Acción Nacional, señaló el presidente de dicho instituto político, Marko Cortés Mendoza, después de que el 4 de septiembre el INE negó el registro como partido político a la organización México Libre, que lideran el ex mandatario nacional y la ex primera dama.

"Todos los que quieran un cambio auténtico en el País, los mexicanos que crean que México requiere contrapesos son bienvenidos", señaló el líder nacional panista en una conferencia de prensa virtual, en la que dijo, también, que en el PAN están listos para encabezar a millones de mexicanos, ya que, según él, "en 2021 se requiere una nueva mayoría en la Cámara de Diputados".

"Con toda claridad te lo digo, todos aquellos mexicanos que crean que México requiere contrapesos, equilibrios, que México requiere una nueva mayoría en la Cámara de Diputados son bienvenidos en Acción Nacional, lo dijimos en nuestra Asamblea Nacional, precisamente hace un año: hacemos una convocatoria a todos los mexicanos de bien que hayan o no hayan estado en las filas de Acción Nacional", detalló Cortés Mendoza.

"Hoy requerimos sumar esfuerzos más allá de nuestros proyectos personales, lo primero es nuestro país y tenemos que sacarlo hacia adelante superando todos nuestras diferencias y teniendo claro el objetivo la libertad, la democracia, el crecimiento económico, el apoyo a todas y todos y en esas coincidencias son bienvenidas todas y todos los mexicanos con quienes podamos coincidir", aseguró el presidente nacional del PAN.

Sin embargo, Cortés Mendoza declinó responder a la pregunta de la prensa de si les ofrecería una candidatura para que Calderón Hinojosa y Zavala Gómez del Campo pudieran ser electos diputados federales en el 2021.

"En Acción Nacional nos declaramos listos para encabezar a millones de mexicanas y mexicanos que ven con mucha preocupación que las cosas en México no van bien, en economía, salud y seguridad, en el 2021, requerimos construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que permita corregir el rumbo, cambiar los malos resultados del gobierno y reconducir la política económica, social y de inseguridad", agregó.

"Es necesario pues generar un contrapesos ante la incompetencia que este gobierno ha tenido y en Acción Nacoonal caben todas aquellas personas que quieran un cambio auténtico hacia el futuro para México para conformar esta nueva mayoría en el Congreso", abundó Cortés Mendoza.

El 4 de septiembre, con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del INE le negó el registro como partido político nacional a la organización Libertad y Responabilidad Democrática.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al ex mandatario nacional a manifestarse pacíficamente para obtener el registro de México Libre.

Ayer lunes 7 de septiembre, Calderón Hinojosa calificó como "penoso" el video grabado por el político tabasqueño y aseguró que la asociación que encabeza ganará la apelación hecha ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), "si sólo aplica el derecho".

"Vamos a ganar en el Tribunal Electoral y obtener el registro de México Libre si solo aplica el derecho, las opiniones del presidente pueden generar un efecto corruptor en la opinión de los magistrados del Tribunal", aseguró Calderón Hinojosa en una entrevista radiofónica, en la que también pidió a lópez Obrador "supere la derrota de 2006" y que evite seguirse convirtiendo en un "dictador".

Por su parte, la ex candidata presidencial independiente respondió al Presidente López Obrador, y le dijo que la organización México Libre la encabeza ella y no le extraña que él le quite méritos a las mujeres, además de que destacó es esfuerzo de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que se debe respetar.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter, Zavala Gómez del Campo aseguró que el Presidente López Obrador confesó, con su video, que presionó al INE, y ahora amenaza al TEPJF, instancia a donde podrían acudir los integrantes de México Libre a impugnar la negación del registro de su partido.

"Sr Presidente México Libre lo encabezo yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar. Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México", dijo la ex primera dama en un tuit.