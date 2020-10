PAN de Mazatlán rinde homenaje al Maquío en aniversario luctuoso

Su vida política fue consecuencia de poder llevar el bien a más personas, resalta su nieta Carmen Clouthier Pérez de Acha

Noroeste / Redacción

Esta mañana, al igual que en varias ciudades del País, el Partido Acción Nacional en Mazatlán recordó a Manuel Jesús Clouthier Carrillo, a 31 años de su trágico deceso.

Encabezados por Roberto González Gutiérrez, dirigente del blanquiazul en el puerto, y en representación de la familia, Carmen Clouthier Pérez de Acha, nieta de El Maquío, una decena de panistas asistió a colocar una ofrenda floral para recordar al ex candidato a la Gubernatura en 1986 y ex candidato presidencial en 1988, en la estatua que se erigió en la avenida que lleva su nombre.

"Gracias 'Maquío', porque aún a 31 años de tu partida, seguimos sintiéndote en nuestro corazón y en nuestra mente", dijo González Gutiérrez.

Su nieta Carmen, habló de lo que significa El Maquío para la vida democrática de México.

"La política fue consecuencia de poder llevar el bien a más personas. No me hizo falta conocerlo, me quedo con su ejemplo que me acompaña todos los días, que me recuerde que va primero el respeto y la diginidad de la persona, que debo buscar el bien común, me recuerde ser congruente entre mi decir y mi hacer", expresó.

El Maquío, dijo, es un ejemplo para todos, porque la política fue un medio para expandir su generosidad.