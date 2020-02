PAN denuncia millonario subejercicio de El Químico en obra pública

Que no se invirtieron $133.1 millones en infraestructura y del FAISM

Netzahualcóyotl Ceballos

"¿Dónde está el dinero de la obra pública?”, cuestionó el dirigente del PAN en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez, al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

De acuerdo con infromación del Partido Acción Nacional, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene un subejercicio de 133.1 millones de pesos en la aplicación de recursos en obra pública directa y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en 2019.

“Aquí lo que queremos saber es dónde está el dinero de la obra pública, porque no estamos hablando de un ahorro, si no de un subejercicio, ese dinero ya estaba asignado de acuerdo a un prespuesto y no se está cumpliendo, es una irregularidad”, señaló.

De acuerdo al análisis presentado este día ante los medios de comunicación, en 2019 el Gobierno municipal presupuestó 118 millones 768 mil 950 pesos para obra pública directa, ejerciendo solamente 29 millones 124 mil 560 pesos, dejando de aplicar 89.6 millones de pesos.

Del FAISM, el Gobierno municipal recibió ese mismo año 68 millones 738 mil 28 pesos, de los cuales ejerció únicamente 25 millones 274 mil 580 pesos, dejando de aplicar 43.4 millones de pesos.

González Gutiérrez señaló que de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ayuntamiento de Mazatlán está obligado a responder por ese subejercicio.

En sus últimas declaraciones, el Alcalde Benítez Torres ha “defendido” las finanzas sanas y la transparencia durante su administración municipal.