PAN denunciará al Ayuntamiento de Mazatlán por posibles casos de extorsión contra gimnasios

El presidente del PAN en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez dice que propietarios de gimnasios y otros establecimientos denunciaron que el Gobierno Municipal les está solicitando el pago de un derecho, el cual es totalmente ilegal

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Una denuncia contra el Ayuntamiento de Mazatlán por presuntos cobros ilegales o actos de extorsión en contra de propietarios de gimnasios y otros establecimientos, presentará el Partido Acción Nacional ante la Auditoría Superior del Estado y el Órgano de Control Interno en este municipio y se llevará ante el Congreso del Estado.

El presidente del PAN en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez, manifestó que pese a la crisis generada por la pandemia del Covid-19, el Gobierno Municipal está impactando muy duro y muy severamente a diversos sectores como los que se dedican al área de los gimnasios, zumba, entre otros, quienes le plantearon sus problemática en una reunión reciente con cinco representantes de dicho sector.

“Están muy indignados, pero sobre todo impotentes porque después de siete meses sin laborar, estamos hablando de un lapso de aproximadamente 210 días sin ejercer su derecho a laborar, la posibilidad de tener un ingreso, hoy el Gobierno Municipal a las personas que se dedican a la salud mediante el deporte, mediante el gimnasio les están poniendo un pie en el cuello, los están asfixiando”, añadió González Gutiérrez en conferencia de prensa vía Zoom.

“El Gobierno Municipal está, a través de Oficialía Mayor y Protección Civil, está solicitando para la reactivación de dichos negocios una serie de requisitos que para empezar son ilegales, son inconstitucionales totalmente, pero además y lo más grave es que están solicitando el pago de un derecho, el cual es totalmente ilegal, y pudiera presumirse que al no estar contemplado en la Ley de Ingresos es una extorsión que está llevando a cabo el Gobierno Municipal que encabeza el Químico Benítez”.

Precisó que menciona que podría tratarse de una extorsión porque aquella persona que cobra algo, un derecho, un impuesto sin estar contemplado en la Ley está extorsionando, está condicionando a que quienes quieren laborar tengan que hacer este pago y presentar una serie de requisitos ante una instancia que no tiene competencia en lo más mínimo.

Están solicitándoles desde las altas en el Seguro Social, ¿para qué el Gobierno Municipal tiene que solicitar las actas ante el Seguro Social o el Acta Constitutiva de la empresa?, si hay órganos como el Registro Público o el Seguro Social que ya tienen esa información?, continuó.

También dijo que en el caso de una persona que no esté dada de alta en estos momentos ante el Seguro Social pero quiera generar un ingreso no lo va a poder hacer.

“Entonces vemos una total falta de empatía del Gobierno Municipal, pero sobre todo una forma de sacar ventaja, la recaudación para ellos es lo más importante, sangrar al ciudadano es lo más importante para el Gobierno del Químico Benítez (Luis Guillermo Benítez Torres) y eso no lo vamos a permitir”, subrayó el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN.

“En los próximos días el equipo jurídico preparará las denuncias correspondientes para evitar que estas extorsiones se sigan haciendo, y que quienes ya pagaron, porque a los gimnasios, dependiendo si son grandes, medianos o pequeños les cobran una cuota, la cuota va entre los 3 mil pesos y los 12 mil pesos”.

Añadió que se va a solicitar la información vía acceso a la información para ver dónde se está quedando ese dinero, independientemente para qué lo vayan a emplear o lo estén empleando, se va a exigir que se lo devuelvan a quienes ya hicieron dichos pagos porque no se vale, es gente que tiene siete meses sin laborar y además pagan renta, empleados, mantenimiento de sus equipos.

“Y no es justo, la verdad, que este Gobierno insensible esté realizando este tipo de acciones violentando completamente lo establecido por los lineamientos de la Secretaría de Salud federal, porque en el tema de la reactivación económica el órgano rector es la Secretaría de Salud federal en coordinación con los estados con sus respectivas secretarías de Salud estatales”, reiteró Roberto González.

“El Gobierno Municipal no tiene ingerencia en lo absoluto en los temas de salud como lo contempla la propia Constitución (del País)”.

Mostrando los lineamientos respectivos de la reapertura de las actividades económica por la pandemia del Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de mayo del 2020, firmado por el Secretario de Salud federal, enfatizó que está totalmente de acuerdo que cualquier negocios que se quiera reactivar tiene que privilegiar la salud y la vida, de lo contrario deberá esperar.

Precisó que en lo referente a la solidaridad y no discriminación, la reactivación deberá darse sin discriminación y con la estricta aplicación de los derechos laborales con independencia de su rama laboral o sector y condición de vulnerabilidad por el Covid-19.

“¿Qué quiere decir esto?, que el Gobierno está discriminando, aquel que no tenga dinero para reactivar su gimnasio entonces está destinado a no abrir, a no generar ingresos y a no tener la oportunidad de llevar sustento a su casa, el Gobierno está violentando este apartado de los Principios Rectores de dicho Acuerdo publicado por la Secretaría de Salud Federal”, subrayó, entre otros puntos.

“Y ahí nos vamos a ir en la lucha jurídica para darle al Gobierno lo que merece, un hasta aquí para que no sigan haciendo y cometiendo atrocidades e ilegalidades en contra de los ciudadanos de Mazatlán”.

Dijo que por temor a represalias los dueños de dichos establecimientos no se atreven a presentar la denuncia, pero el PAN los representará jurídicamente y la próxima semana presentará las denuncia ante las instancias fiscalizadoras y de justicia fiscal.

“Vamos a presentar las diferentes denuncias ante Auditoría Superior del Estado, ante el propio Órgano de Control, aunque el Órgano de Control y la ‘Carabina de Ambrosio’ es lo mismo, pero también la vamos a presentar para generar un antecedente”, subrayó.

“Y también lo vamos a llevar al Congreso del Estado para que nuestros diputados del PAN tomen un punto de acuerdo para escarbarle a dónde se está yendo este dinero que están generando los cobros ilegales que le están haciendo a los establecimientos de gimnasios”, concluyó.