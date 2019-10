PAN exige aclarar razones de la renuncia de Medina Mora; carta no trae fecha ni indica la causa

Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que en caso de que se expongan por Eduardo Medina Mora las causas graves y el Senado de la República apruebe la renuncia, la terna que presente en su momento el Presidente de la República para su análisis y discusión en el Senado, a fin de sustituir al Ministro, “deberá estar integrada por personas de probada capacidad jurídica, pero, sobre todo, de perfiles que garanticen independencia de cualquier persona, Gobierno o partido político

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) exigió este domingo que se aclaren las razones por las cuales presentó su renuncia Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que “su carta además de no tener fecha, no indica ninguna causa específica”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado 4 de octubre que la renuncia de Medina Mora tiene que ver con que el Ministro “quiere atender las denuncias” presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como es sabido, presentó su renuncia el Ministro Medina Mora y de acuerdo con la Constitución, esa renuncia que me envió la turnamos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia en definitiva. ¿Qué motivó esta renuncia? Yo considero que el Ministro quiere atender denuncias presentadas. No sé si una, dos o cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”, aseguró en conferencia de prensa.

El equilibrio entre poderes es un principio básico de nuestra democracia, por ello en @AccionNacional exigimos al presidente que respete la autonomía e independencia del Poder Judicial https://t.co/Tt44hTZCTL — Marko Cortés (@MarkoCortes) 6 de octubre de 2019

Estas declaraciones fueron consideradas por Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN, como “adjetivos y aseveraciones que de ninguna manera le corresponde expresar; ante ese panorama podríamos estar en el supuesto inaplicable en este caso, de fraude a la Ley para la concreción de un despido”.

El Ministro Medina Mora, ex Procurador General de la República, ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –la desaparecida agencia de espionaje mexicano– y ex Embajador, es señalado de enriquecimiento inexplicable.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia por depósitos en el extranjero, de acuerdo con el Jefe de Estado, quien ya aceptó la renuncia. Falta que el Senado la acepte. Luego vendrá una terna del Ejecutivo sobre la cual ese cuerpo legislativo decidirá quién entra en el relevo.

“No corresponde al titular del Poder Ejecutivo facilitar la salida de un ministro de la Suprema Corte que no haya expuesto en su renuncia causa grave. Por lo anterior es violatoria a nuestra Constitución la pretendida aceptación inmediata expresada por el Ejecutivo federal, cuando no se cumple con lo ordenado por el artículo 89 constitucional que exige la expresión una causa grave para la abdicación. Dicho candado ha sido establecido para evitar presiones y garantizar la independencia de los integrantes del Poder Judicial”, indicó el blanquiazul.

También señaló que antes de que el Senado vote por la aprobación de la renuncia, es necesario que el propio Ministro haga llegar un alcance sobre las “causas graves” que ocasionaron su dimisión e incluso bajo protesta de decir verdad haga uso de su derecho de audiencia para expresarlas de viva voz.

Cortés Mendoza pidió que en caso de que se expongan por Medina Mora las causas graves y el Senado apruebe la renuncia, la terna que presente en su momento el Presidente de la República para su análisis y discusión en el Senado, a fin de sustituir al Ministro, “deberá estar integrada por personas de probada capacidad jurídica, pero, sobre todo, de perfiles que garanticen independencia de cualquier persona, Gobierno o partido político. Este proceso deberá llevarse a cabo con transparencia y objetividad”.

“Es fundamental garantizar la imparcialidad de la Corte ya que en breve tomará decisiones que impactarán de manera decisiva el futuro democrático de México, como es la acción de inconstitucionalidad que requiere al menos ocho votos de los 11 ministros, para poder frenar el intento del Gobierno Morenista por ampliar el mandato de Jaime Bonilla en Baja California”, recordó.

Además, precisó que están en proceso los amparos relativos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y los relacionados con la operación de las Estancias Infantiles, “cuya desaparición ha afectado a las madres trabajadoras y a sus hijos”.

Asimismo, el panista destacó que el equilibrio entre poderes es uno de los pilares de la democracia en México y, por tanto, es necesario que el Gobierno, los legisladores y las fuerzas políticas y sociales respetemos y procuremos el fortalecimiento del Poder Judicial.

“Desde el Senado de la República, Acción Nacional estará vigilante a que se garantice esta autonomía del Poder Judicial y a que nadie socave su independencia; velaremos por la vigencia del Estado de Derecho y el adecuado equilibrio entre los poderes, porque vamos a defender a nuestra democracia”, apuntó.

Finalmente, Marko Cortés afirmó que el Poder Ejecutivo se entromete en el Poder Judicial “desdeñando la vía constitucional que marca el título IV de la Constitución, el cual establece que el Ministerio Público debe pedir a la Cámara el rompimiento de la inmunidad procesal en caso de que un Ministro deba ser juzgado”.