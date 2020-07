PAN exige probar afirmaciones de Lozoya sobre sobornos a Anaya y Cordero

Son dichos de un presunto criminal, dice dirigencia del blanquiazul

Noroeste / Redacción

24/07/2020 | 11:45 AM

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional expresó este viernes que los testimonios de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, "solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del Gobierno federal con tal de salvar su situación jurídica como indiciado".

El diario Reforma reveló hoy el modus operandi a través del cual la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares a Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, dinero que fue usado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Asimismo, en otra parte de su testimonio Lozoya Austin informó al Gobierno federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del llamado Pacto por México, además de que el entonces Presidente Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezaban directamente dicha estrategia.

Según el ex director general de PEMEX, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la Reforma Energética, de 2013 a marzo de 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.

Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega.

Reforma recordó que Anaya Cortés fue presidente del PAN de agosto de 2015 hasta diciembre de 2017, cuando fue designado candidato presidencial.

Según la versión del ex director general de PEMEX, a través de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya Austin envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Así comos los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

COMUNICADO DE PRENSA DEL CEN DEL PAN

En relación con las supuestas declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, Acción Nacional hace la siguiente declaración:

1.- Acción Nacional refrenda su compromiso con el combate a la corrupción.

2.- Acción Nacional no consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, como tampoco permitirá, como se ha hecho en el pasado, que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido, ni el buen prestigio de nuestros liderazgos.

3.- Quien acusa está obligado a probar. Hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del Gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado. Por esa razón, Acción Nacional exige a las autoridades que se conduzcan con legalidad, que aporten las pruebas, que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades.

4.- En todos los casos se debe respetar la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso. En este caso no se está haciendo ni una ni otra.

5.- Los dichos de Lozoya pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del Gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el Covid-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como su fracaso ante el combate a la inseguridad.

6.- Los legisladores de Acción Nacional no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria, ya que siempre hemos estado a favor de abrir la inversión, modernizar y hacer más competitivo el sector energético, impulsando las energías limpias y renovables.

7.- Acción Nacional está a favor de acabar con la corrupción del pasado, pero también la del presente, porque ya son muchos los hechos de presunta corrupción por parte de miembros del equipo cercano al Presidente y en todos los casos el gobierno se ha hecho “de la vista gorda”.

Acción Nacional demanda recuperar el Estado de Derecho en todos los aspectos de la vida nacional, así como dar resultados en materia económica, de salud y seguridad.