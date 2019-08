PAN nacional expulsa a diputados de BC que votaron a favor de Ley Bonilla

Noroeste / Redacción

La Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN sesionó este sábado para resolver sobre los nueve diputados locales panistas que votaron a favor de la llamada “Ley Bonilla”, la cual amplía de 2 a 5 años el periodo del gobernador de la entidad electo el pasado 2 de junio.

Por unanimidad, los miembros de dicha Comisión determinaron expulsar del Partido Acción Nacional a los ahora ex legisladores locales: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak.

Además de a Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez, así como a la Presidenta Municipal y Síndico del Ayuntamiento de Playas de Rosarito: Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz.

"Cabe señalar que el proceso se llevó en total apego a la normatividad aplicable para el caso, incluyendo el ejercicio al derecho de audiencia que tienen todos los militantes del PAN que son sometidos a procesos de sanción", indicó el PAN en un comunicado.

Los motivos para la expulsión fueron: el incumplimiento a diversas de las obligaciones que como militantes les impone el artículo 12 de los Estatutos vigentes y el haber actuado en desacato a un acuerdo de los órganos del partido, y con ello incurrir en un acto grave de indisciplina, de acuerdo al artículo 128 del mismo ordenamiento, señaló el instituto político.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marko Cortés Mendoza, informó el pasado 20 de julio, que los nueve diputados del Partido Acción Nacional que votaron a favor de la “Ley Bonilla” para ampliar la gubernatura por cinco años, serían expulsados en menos de un mes de dicho partido.

El 15 de julio, militantes panistas dirigieron una carta para exigir al Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional, la expulsión de los diputados de dicho partido que votaron a favor de cambiar el plazo de la gubernatura en Baja California.

En el documento, firmado por 76 miembros de Acción Nacional, se fijan ocho posturas ante el dirigente nacional del PAN, entre las que se incluían crear una Comisión Especial para investigar a los legisladores por el sentido de su voto, así como a José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del partido.

Entre los firmantes se encontraban los ex senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo; el ex gobernador Alejandro González Alcocer; la ex oficial mayor del Estado, Ruth Hernández y el ex dirigente estatal del PAN, Sócrates Bastida.

“La noche del pasado 8 de Julio los Panistas aún en proceso de encontrar y trazar rumbos, sufrimos un golpe inconcebible e inédito en la historia de Acción Nacional. Pero a diferencia del impacto legitimo del resultado electoral, el golpe recibido fue cobarde y ruin, por haber sido emitido por un puñado de Diputados traidores a Baja California, a Acción Nacional y a la medula de nuestra vida democrática”, expusieron.

Por dicho motivo, los firmantes consideraron que "Acción Nacional debe de ser contundente en su deslinde [...] la población ha dejado de encontrar esos valores que antes nos distinguían y hoy reclaman con acritud y decepción", señalaron.

Por otra parte, exhortan al gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, realice "un pronunciamiento público de rechazo tanto a la Reforma Constitucional que amplía el periodo constitucional de la gubernatura ya electa, así como en contra del nombramiento de Auditor Superior del Estado y que oponga oportuna y correctamente, las acciones de defensa constitucional que puedan proceder contra de dichos actos".

El 9 de julio, el ex candidato de Acción Nacional al gobierno de la entidad, Óscar Vega Marín, exigió a las autoridades del partido expulsar a los panistas involucrados en lo que consideró una "traición a Baja California".