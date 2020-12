PAN, PRI y PRD buscan arrebatar el presupuesto: AMLO

La alianza anunciada ayer quiere conservar los privilegios que perdieron con la llegada del Morena al poder, dice el Presidente

Carlos Álvarez

23/12/2020 | 07:07 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la coalición denominada "Va por México", que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), para disputar con candidatos comunes las diputaciones federales durante la elección del 2021, es obvia, ya que ellos representan al antiguo régimen que durante 40 años dominaron asociados.

"Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, se quitan las máscaras y se abrazan [...] formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio de las minorías, la corrupción, la inseguridad, la violencia, eso es lo que ellos añoran y eso es lo que están ahora defendiendo", aseguró durante su conferencia matutina.

El político tabasqueño agregó que los intereses de "Va por México", no solo son políticos, sino que hay más gente detrás, como los empresarios que antes no pagaban impuestos y ahora sí lo hacen, cuyo objetivo real es quitarle el presupuesto a los pobres.

Personas con pensamiento conservador, que ven a su Gobierno como populista y paternalista, "gente así" que merece todo su respeto.

Asimismo, señaló que para los opositores es secundario quien gana una gubernatura o los ayuntamientos.

"Yo lo que creo, que el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, lo que quieren y más les importa es quitarnos el Presupuesto, para decirlo con más claridad: quitarle el Presupuesto a los pobres", opinó.

Según López Obrador, lo primordial para la nueva alianza en su contra es quitar a Morena la representación mayoritaria que tiene en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuya función principal y facultad exclusiva es aprobar el Presupuesto.

"No aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, pensión a niños con discapacidad, no soportan que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos. Les molesta muchísimo que se fortalezca la educación pública y que esta sea gratuita y un derecho, porque ellos apostaron a la privatización de la salud y la educación", aseguró.

"Va a ser una elección interesantísima porque la gente va a decidir qué quiere, más de lo mismo, retrocesos o que sigamos adelante, no puede intervenir nadie del Gobierno, ese es otro distintivo, ellos vienen de un régimen antidemocrático, hicieron fraude y son los que ahora se están agrupando", explicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Si no hay oposición, ¿cuál es el mensaje?, que no hay un cambio, que todo sigue igual, entonces sí es motivo de orgullo, un timbre de orgullo, una dicha enorme el que se están uniendo en contra de nosotros porque estamos defendiendo la causa que enarbolamos durante muchos años y llevamos a la práctica", señaló el Presidente.

Los tres partidos anunciaron el martes formalmente que irán juntos en la elección de 2021. Lo harán a través de la coalición Va por México, formada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.