PAN propone nombrar a AMLO director de la Lotería Nacional por andar haciendo rifas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Después de que el Presidente de la República manifestó ayer por la mañana que el Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, en Escuinapa, podría rifarse, el dirigente del PAN en Mazatlán propuso que a Andrés Manuel López Obrador mejor se le debería nombrar director de la Lotería Nacional.

“Yo creo que mejor lo deberían nombrar director de la Lotería Nacional a Andrés Manuel porque para eso sirve, para andar haciendo sus rifas, no saber gobernar”, expresó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Roberto González Gutiérrez.

Agregó que el tema de los Centros Integralmente Planeados precisamente son proyectos transsexenales.

“Yo creo que aquí el detalle de lo que habla el Presidente pues son descuidos que ha tenido él y la propia administración anterior de (Enrique) Peña Nieto”, continuó a pregunta expresa en conferencia de prensa vía plataforma Zoom.

“La Carretera Mazatlán -Durango es un proyecto que inició con el Presidente (Vicente) Fox y prácticamente la concluye (Felipe) Calderón, era un proyecto transseexenal, el otro proyecto que iba aparejado a la Mazatlán-Durango era la Presa Picachos, ¿por qué?, porque el siguiente paso era la modernización del Puerto (de Mazatlán)”.

La modernización del puerto consiste en hacer de Mazatlán el siguiente Long Beach para traer la mercancía desde Asia, desde China específicamente, desde Japón, y moverla hacia la Costa Este de los Estados Unidos a través de la Carretera Mazatlán-Matamoros, la parte que faltaba era la Mazatlán-Durango y que Mazatlán tuviera la suficiencia de agua para realizar todos los proyectos que se venían.

La modernización del puerto era conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico en pocas horas y de manera ágil, pero el Gobierno de Peña Nieto no hizo nada, el proyecto más económico que era la modernización del puerto, que costaba en el 2011 unos 5 mil millones de pesos no lo hicieron.

“Y el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo, anduvo en campaña, dijo que iba a hacer la modernización del puerto y puras mentiras, no se contempló en el presupuesto de este año ni en el del año próximo, no hay contemplado ni un solo peso para la modernización del puerto, no hay etiquetado ni un solo centavo”, recalcó.

“Ahora ¿qué es lo que sucede con los Centros Integralmente Planeados?, lo mismo, son proyectos transsexenales, son desarrollos turísticos para mercados distintos a los mercados que puede tener Mazatlán, ejemplo Los Cabos, ejemplo Cancún, para ello se planeó el Centro Integralmente Planeado de Teacapán”.

El dirigente del PAN en Mazatlán expresó que lo interesante es verificar si el costo de los terrenos para el CIP de Teacapán estaba acorde con el valor real, eso es lo que se tiene que investigar, pero sí lo importante es que los proyectos no se vayan quedando rezagados.

“A Mazatlán Andrés Manuel López Obrador ahí anda diciendo en su rueda de presa, en La Mañanera, que está muy bonito, que está muy cambiado, sí, pero no gracias a él, necesitamos que traiga la modernización del puerto, que le quite presupuesto a Santa Lucía (al nuevo aeropuerto), a Dos Bocas (la nueva refinería) que se está inundando, al Tren Maya”, continuó.

“Y le va a quitar muy poquito porque la modenización del puerto (de Mazatlán) no cuesta más de 7 mil, 8 mil millones de pesos y es muy necesario para la economía del puerto, para la economía del Corredor Económico del Norte, urge conectar a través de Mazatlán el Pacífico con el Atlántico”.

También manifestó que es pésimo que no se concluyan las grandes obras en el país, en el estado también hay grandes obras que se quedaron en el abandono por la falta de visión de los gobiernos federales, directamente el de Peña Nieto porque para dicho Presidente fue más cómodo construir la “casa blanca”, andar haciendo sus negocios con Odebrecht, andar haciendo sus actos de corrupción.

Dijo que Peña Nieto trae toda la vestimenta y la estela de corrupción.

“Y López Obrador igual, de manera irresponsable anda haciendo sus proyectos faraónicos como todo dictador queriendo hacer sus caprichos y abandonando proyectos que ya están iniciados, hay grandes proyectos en deuda para Sinaloa, Andrés Manuel no ha volteado a ver a Sinaloa, eso es una mentira”, subrayó el presidente del PAN en Mazatlán.

“Sus giras han sido para venir a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, sus atenciones han sido para liberar al hijo del Chapo Guzmán, esa es la nota que hemos visto de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, esa es la atención que Andrés Manuel le tiene a Sinaloa, pero están inconclusas las presas Santa María, está inconcluso el Centro Integralmente Planeado que ahora lo quiere rifar el Presidente de la República”, continuó.

González Gutiérrez reiteró que ni siquiera se ha licitado la modernización del puerto de Mazatlán y en el norte de Sinaloa hay una seria de obras carreteras como la que conectará de Choix a Chihuahua y de Badiraguato a Chihuahua que prácticamente están en el abandono.

“Entonces Sinaloa para Andrés Manuel en estos dos años de Gobierno ha sido totalmente olvidado”, recalcó el dirigente del PAN en este municipio.