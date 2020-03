PAN reparte gel antibacterial en MazatlÃ¡n

PAN reparte gel antibacterial en Mazatlán

Todos debemos sumarnos ante la pandemia, dice Roberto González, y pide no politizar la emergencia

Netzahualcóyotl Ceballos

Como una medida de sumar esfuerzos contra el contagio por coronavirus, militantes del Partido Acción Nacional salieron a las calles a repartir recipientes con gel antibacterial.

“En una contingencia como la que estamos viviendo no debe haber partidos, ni colores, aquí lo importante es ayudarnos unos a otros y es lo que estamos haciendo, nada más”, dijo Roberto González Gutiérrez, presidente del comité municipal del PAN.

“Si te fijas las botellitas que estamos dando no tienen ningún logotipo, no tienen ninguna leyenda porque sencillamente no es un tema electoral, es un tema de emergencia y creo que todos debemos ayudarnos con lo que tengamos y podamos, a mí me gustaría ver que muchos que pidieron el voto en su momento hicieran por lo menos esto que estamos haciendo”.

El líder del blanquiazul anunció que la idea también es convertir las oficinas del PAN en un centro de repartición de recipientes con gel antibacterial para toda la ciudadanía, sin que se les pida nada a cambio.

“Sabemos que ahorita la gente está batallando para comprar artículos de higiene, y bueno, decidimos hacer esto mientras está la contingencia y en la medida en que podamos hacerlo vamos a ir ayudando, creemos que el esfuerzo no está demás”, apuntó González Gutiérrez.

Las oficinas del comité municipal del PAN se encuentran en calle Compañía #16, colonia Centro, junto a la Plazuela Miguel Hidalgo.