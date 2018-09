SUCESIÓN

PAN Un panista con tres triunfos se destapa para rescatar al partido en Sinaloa

Es Juan Carlos Estrada Vega, ex diputado local y ex alcalde de Choix, quien buscará la 'recuperación moral' del albiazul en la entidad

José Alfredo Beltrán

Juan Carlos Estrada Vega levantó la mano para la dirigencia del PAN en Sinaloa. Su carta de presentación, aseguró, es la honestidad.

En su trayectoria de 20 años de militante no tiene escándalos de corrupción y tampoco pertenece a los grupos que se han enquistado en el albiazul en la última década, que la han conducido a la pérdida de identidad.

Y sobre todo, añadió Estrada Vega, suma tres triunfos en su municipio, Choix. Por esta demarcación fue Diputado local de mayoría en 2007, y luego alcalde en 2010.

Sebastián Zamudio se irá del PAN en Sinaloa... pero hasta enero de 2019

En 2016 volvió a buscar la curul por su distrito, Choix, y lo ganó de vuelta. Aunque la redistritación de ese año, que compactó a Choix con El Fuerte, le impidieron llegar a la cámara local.

Un partido sumido en la nada

Estrada Vega se declaró listo para competir en los comicios en que se decidirá el relevo de Sebastián Zamudio Guzmán, jornada que se realizará a principios de 2019, si es que se mantiene el anuncio del actual dirigente, ya que grupos internos presionan para que ya deje el cargo, al responsabilizarlo del hundimiento albiazul, pues en los comicios locales de 2018 este partido regresó a la votación que obtenía hace más de 30 años.

Para no contaminar el proceso local con el federal, señaló Estrada Vega, lo más prudente es la realización de la jornada a principios del próximo año.

Y es que está en puerta la elección del nuevo líder nacional del panismo, recordó.

De alguna manera, indicó, si alguien interpone recursos ante los órganos competentes para obligar a los comicios internos puede proceder la demanda.

Esto porque la normatividad mandata de manera clara que al siguiente semestre de la jornada electoral deben realizarse los cambios en la dirigencia nacional y en las estatales.

N ¿No urge el relevo en el comité estatal entonces?

Debe de urgir, porque el partido está en una completa inacción; el partido está sumido ahora en la nada, sencillamente no se ve nada, y en es sentido nos importa.

Pero de alguna manera, tratando de ser prudentes y no contaminar los temas locales con los nacionales, yo en lo personal y algunos amigos que hemos platicado, hemos decidido no interponer ninguna acción para promover el relevo, para que éste sea de manera inmediata.

N Hay quienes consideran que el PAN en Sinaloa vive la etapa más crítica en su historia, ¿coincides con ello?

De acuerdo con eso, desde la década de los ochenta (del siglo 20), cuando el PAN empezaba a cobrar fuerza en el estado, no habíamos tenido una representación tan baja en el Congreso, en los municipios, a través de los cabildos, con un sólo municipio a gobernar, Rosario, y con una votación por demás baja.

Son muchas las problemáticas, añadió, por las cuales el PAN está pasando.

“Desafortunadamente muchos podrán echarle la culpa a los dirigentes, pero también son muchos los panistas que debemos asumir la responsabilidad, es necesario. La dirigencia actual ha hecho las cosas mal, muy mal, pero también muchos panistas a lo largo y ancho del estado, pues, no han hecho la parte que les corresponde”, agregó.

Volver a los orígenes

N ¿Sigues en la idea de buscar la dirigencia estatal?

Sí, estamos con esa misma idea, hemos venido platicando con muchos panistas, con liderazgos, algunos me han hablado para manifestar el apoyo, pero también he platicado con algunos otros, de ver hasta dónde hay posibilidades.

Y todos ellos me dicen que sería muy prudente que busquemos ese espacio, para darle al PAN lo que se merece a través de una dirigencia real, una dirigencia que busque volver a los orígenes, a la esencia, que volvamos a recuperar la confianza de la sociedad, que desafortunadamente por las mismas acciones de los panistas hemos ido perdiendo.

N ¿Se está construyendo un consenso en torno a tu persona?

Estoy haciendo el trabajo, no adelantarme. Hay muchas gentes que me han manifestado apoyo en el centro, norte, sur, pero no quiero verme gandalla, no es mi estilo, soy muy respetuoso; si alguien (otro) tiene interés, en su momento platicaríamos.

N ¿Pero tú si quieres liderar al PAN?

Así es, real y estamos trabajando en la medida de lo posible, no hay siquiera una fecha para la convocatoria, por lo tanto no hemos hecho de manera formal nada que vaya encaminado a eso, sólo llamadas, pláticas, de aquí para allá y de allá para acá.

Estrada Vega aseguró que el hecho de provenir de un municipio chico, serrano, ubicado en la punta norte de Sinaloa y colindante con Chihuahua, no le resta méritos.

Y se dijo orgulloso de que en 2016, tras haber sido alcalde y diputado local, haber refrendado el 54 por ciento de los votos en Choix, indicador que para él significó la confianza de su pueblo natal.

“En el municipio las tres veces que he competido he ganado”, remarcó.

En sus más de 20 años de panista, añadió, lleva 14 participando en el Consejo Estatal.

“Más de venir de un municipio que está alejado del centro, soy un panista que ha venido participando de manera constante. ¡Sí se puede!, muchos panistas me han manifestado que soy una de las mejores cartas, aunque la lisonja en boca propia es vituperio, soy una de las mejores cartas para volverle dar identidad a nuestro partido”.