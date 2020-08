Panameño Alberto Baldonado promete dar el 100% con Tomateros de Culiacán

El lanzador se siente feliz de ser confirmado como uno de los extranjeros de los guindas para la siguiente campaña

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El cerrador de oro de los Tomateros de Culiacán, Alberto Baldonado, viene por su tercera temporada como relevista guinda.

Recientemente fue confirmado como el segundo miembro de la Legión Extranjera de los 12 veces campeones y está completamente listo para luchar por el título número 13.

En la campaña anterior, el panameño lanzó 26 capítulos a lo largo de 25 apariciones durante el rol regular. Consiguió nueve salvamentos y una efectividad de 1.73. Por su parte, su rol en postemporada fue fundamental, trabajó 11.2 innings en 10 encuentros. Su ERA fue un microscópico 0.77 y se anotó seis rescates.

Ante la noticia de regresar en el invierno, Baldonado se confesó feliz por tener la oportunidad de defender la casaca guinda.

“Me siento muy contento de que, con todas las dificultades que ha tenido la temporada, de la reducción de extranjeros y aparte prácticamente todos hicimos muy buen trabajo, estoy muy contento y muy feliz de que haya salido uno de los seleccionados en este grupo de tres”, externó el panameño.

Baldonado no detuvo su trabajo físico, a pesar de la situación y hoy se declara completamente listo para llegar al equipo guinda e iniciar la batalla hacia un nuevo campeonato.

“Me siento muy bien físicamente, en este tiempo que hemos tratado de trabajar mucho en eso y la verdad hoy en día me siento muy bien y estoy muy ansioso de que podamos llevar a cabo la temporada”, dijo el cerrador.

Tomar el importante rol de cerrador durante la temporada representó un gran reto que dejó muchas enseñanzas para el panameño. Además, gozar del decimosegundo campeonato y representar a México en la Serie del Caribe redondearon su experiencia.

“Para mí ha sido la mejor que he tenido en todo lo que llevo jugando beisbol porque aparte que se logró el objetivo que era ganar el 12 e ir a la Serie del Caribe, pues aprendí bastante en el rol que me tocó jugar al final de la temporada, me ayudó mucho como pelotero a crecer y a confiar más en el talento y saber que uno puede dar muchísimo más de lo que uno cree”, comentó.

El compromiso de Baldonado está firme con toda la Nación Guinda, que puede su entrega total en el montículo para la causa guinda.

“Puede esperar lo que siempre he tratado de hacer, jugar duro, dar el cien por ciento las veces que me toque trabajar, yo sé que tanto mis compañeros como yo, vamos a tratar de hacer todo lo posible para conseguir el 13 y darles a ustedes algo con qué distraerse y pasar un buen tiempo con esta situación tan difícil que estamos viviendo, y eso es lo que pueden esperar tanto de mí como de mis compañeros”.