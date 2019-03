Pancho Barraza estarÃ¡ en la casa de Bob Marley

Pancho Barraza estará en la casa de Bob Marley

El cantante irá a Jamaica a grabar nuevo video y en la producción lo acompañarán los hijos del cantante jamaiquino

Fernando Espinoza

Alejado de “los dimes y diretes” que causó la cancelación del concierto de Pancho Barraza, que estaba programado para el 6 de abril próximo en el Estadio Teodoro Mariscal, el cantante sigue trabajando muy duro e intenso para producir nuevos temas musicales, en breve grabará un video musical en la isla de Jamaica.

El interprete de “Ignoraste mis lágrimas” grabará en la casa del exitoso cantante de reggae, Bob Marley, y será junto a los hijos del fallecido artista jamaiquino; el viaje ya está en puerta. De hecho, Pancho ha andado bastante movido en los últimos meses pues ya grabó en Brasil el tema “La mujer que amo”.

“Me voy a Jamaica este 26, 27 y 28 (de marzo) para grabar el nuevo video, de la canción Solo un sueño que es el nombre del disco, que es un tema de reggae, entonces voy a tener la oportunidad de grabar junto a los hijos de Bob Marley, en la casa de Bob Marley, donde nació el género con la que se grabó esta canción, el género rasta, me van acompañar toda una comunidad, ya está todo listo”.

Entrevistado durante su participación en el Juego de las Estrellas, “El poeta del amor” expresó que lo que más disfruta de es del cariño de la gente, quien se vuelca por completo a “La casa de los Venados” para verlos en un plan relajado y divertido.

“Es el primer año que yo no me siento nervioso, no me siento presionado, al contrario, yo me siento contento, no importa que si picho o no, que si bateo o no bateo, que si cacho o no chacho, lo que importa realmente es que esta gente que está aquí nos vea, eso es lo que importa, porque a eso vienen, no vienen a ver si metimos un home-run, o si nos ponchan, esta gente viene a vernos porque les dijeron que aquí íbamos a estar”, dijo.

Pese al revés de la autoridad municipal respecto a su presentación en el puerto, Pancho Barraza se vio muy contento y emocionado por participar una vez más en el Juego de las Estrellas, esta cuarta edición la disfrutó más que las anteriores y como nunca, la audiencia coreó de principio a fin cada una sus interpretaciones ofrecidas con la Banda Los Mazatlecos, “Mi enemigo era el amor” y “Mi amor y mi agonía”.