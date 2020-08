Pandemia del Covid-19 pega a notarios: Lemmen Meyer

La pandemia del Covid-19 ha afectado a los notarios en la caída de la demanda de sus servicios, en algunos estados en un 70 u 80 por ciento, en otros casos les ha aumentado la demanda por las cuestiones testamentarias, dijo el presidente del consejo directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Armando Javier Prado Delgado.

"Como cualquier profesión, todos hemos tenido decrecimiento, así como están los hoteles, las agencias, unos hablan del 70, otros de un 80 (por ciento), como todo, no es un grupo o un gremio que no tendría por qué no sufrirla, yo creo que los únicos que se han beneficiado con este tema han sido los laboratorios, personal médico, los que venden todos los artículos higiénicos, de limpieza y demás", añadió Prado Delgado.

"No es que se caiga, la gente deja de asistir, hay decrecimientos y en algunos casos hay crecimiento por el tema testamentario por querer tener básicamente arreglados sus papeles, entonces es según el criterio de la gente, sin embargo, entendemos que si no traen una percepción de dinero no van a acudir a una notaría a hacer un pago, que no es un requisito indispensable para seguir subsistiendo".

Algunas ciudades tienen un 80, 90 por ciento de decrecimiento, como Tlaxcala o Querétaro, donde la inversión es empresarial y ha decrecido la misma.

"La mayor parte sí percibió esa caída en mercado, pero sí del 60 al 90 y otros como aquí dicen traemos mucho más trabajo que antes", continuó.

Para atender las disposiciones sanitarias ante el coronavirus los notarios trabajan con citas que se expiden previamente vía Internet, se revisan y solamente acude a la notaría una persona a firmar, ya sea como comprador o como vendedor, antes acudían con el papá, la mamá, el suegro, la niña, dio a conocer.

Además, ese procedimiento de firma se realiza en un tiempo de no más de 15 minutos y se vuelve a sanitizar el lugar donde haya estado sentada esa persona, se tienen geles antibacteriales, tapetes sanitizantes, cuidando todos la sana distancia, sin embargo, se ve que hay gente que no entiende el mismo tema.

"Ahorita me comentaban que tenían la reunión aquí, básicamente yo creo que es la primera reunión con notarios (presentes), en el País todas son mediante zoom, sí una sana distancia, no debía haber uno pegado a otra silla, debería haber una silla descubierta entre cada uno, pero como yo les dije, yo respeto el formato", reiteró el dirigente nacional de notarios públicos.

"Yo sí me he topado en el puerto con mucha gente caminando en las playas, en los supermercados, en un centro comercial que tuve que ir, lleno, abierto las plazas comerciales, nosotros en Monterrey, en Saltillo (Coahuila, donde tiene su notaría) todo está cerrado".

Precisó que en algunos estados sí se ha incrementado el caso de los testamentos, pero como cualquier otro trámite ante notario, en otros lugares ha decrecido, y se espera que en septiembre con la implementación del Mes del Testamento se vuelva a tener ese aumento.

"Pero si la persona está ahorita en casa y no está obteniendo recursos, no creo que esté pensando en un testamento", subrayó Prado Delgado.

También dijo que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha tenido el deceso de al menos 12 integrantes, ninguno por Covid-19, sino por enfermedades por la edad.

Además, manifestó que en el caso de Saltillo los notarios no han sido afectados en su trabajo por la delincuencia organizada.

Añadió que donde ha habido problemas de delincuencia organizada ha sido en Guanajuato por el robo de hidrocarburos y lucha entre grupos delictivos, pero no por cuestiones de testamentos o escrituras, sino por otros delitos y cómo se persiguen, pero no en contra de notarios.

Los problemas de violencia en general se presentan también en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, en Culiacán se tenían problemas pero han disminuido.

"Han disminuido pero sí hay regiones que siguen sectorizadas donde el notario sabe qué hacer, cómo no acudir a invitaciones que le están haciendo, ellos tratan de protegerse, cada quién tendrá su estilo, no acudir simplemente, si es una llamada no contestarla, que sea por citas y si es tu cliente, lo conoces, vas, y si no lo conoces, no vas", recalcó.

El presidente del Colegio Notarios de Sinaloa, Rodrigo Llausás Azcona, también manifestó que por la pandemia del Covid-19 a nivel nacional, los registros públicos han estado trabajando parcialmente, se han estado tomando acciones para prevenir los contagios y eso ha disminuido en cierta forma las operaciones inmobiliarias, sobre todo en el paso de impuestos.

"Estamos atravesando esta coyuntura y en el corto tiempo espero empecemos volver a la normalidad", reiteró Llausás Azcona.

En tanto que el presidente del Colegio de Notarios de Mazatlán, Teodoro Lemmen Meyer, expresó que ha disminuido el trabajo porque la gente trata de salir menos de sus casas, hasta que ya haya una vacuna.

"Yo siento que se ha desplomado a lo mejor en un 50 por ciento (el trabajo notarial en Mazatlán), es lo que yo percibo, va a llegar el momento en que esto se reactive, ahorita por el momento siento que sí ha bajado mucho", manifestó Lemmen Meyer.