Pandemia duplicó costos y redujo ingresos de Cruz Roja: Bloch Artola

Debido a la emergencia sanitaria, en 2020 no se pudo realizar la colecta nacional y eso afectó las captaciones de esta institución

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la Cruz Roja vio duplicar sus costos de operación y la prestación de servicios, mientras que sus ingresos se desplomaron a la mitad, manifestó Carlos Bloch Artola.

Antes de reunirse con la Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, el delegado estatal de la benemérita institución dijo que derivado de la emergencia sanitaria se tuvo que suspender la colecta nacional y eso mermó los ingresos de Cruz Roja.

“En 2020 teníamos una colecta muy ambiciosa para no tener ningún rezago en ninguno de los municipios, no tener un bache donde de repente caen y se atoran con las cuotas obrero-patronales y se ponen las cosas difíciles, no se pudo, ya habíamos iniciado con la colecta escolar, pero sale la pandemia y le tenemos que entrar, ¿qué nos ocasionó?, nos duplicó los costos, nos duplicó los servicios y nos redujo a la mitad nuestros ingresos”, aseveró.

Básicamente por no haber tenido una colecta, no se recaudaron alrededor de 40 millones de pesos a nivel estatal, expresó.

“Con las estrategias que nos estamos planteando para la colecta 2021, si es que se puede llevar a cabo, creo que debemos salir avante”, dijo.

Bloch Artola expuso que han recibido muchos donativos, no tanto monetarios sino en especie, que han ayudado mucho a la institución subsanar el tema de la falta de la colecta.

Sobre la crítica que lanzó en días pasados la Alcaldesa de Guasave, de que los servicios de Cruz Roja se habían vuelto inalcanzables y que por ello el Municipio compraría dos ambulancias, aclaró que no han elevado los costos.

“Cada municipio tiene sus particularidades. Cruz Roja no ha incrementado sus costos, que suban las refacciones de los carros, que el combustible suba, no quiere decir que Cruz Roja suba sus servicios”, sostuvo.

El delegado de la benemérita institución recalcó que no se vería bien que Cruz Roja limitara o quitara sus servicios, porque Sinaloa no tiene otra alternativa de atención de emergencias en caso de un accidente o que alguien requiera un traslado que signifique salvar la vida de una persona.