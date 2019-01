Panistas no pueden lavarse las manos por la ex Diputada Lucero SÃ¡nchez: Morgan

Panistas no pueden lavarse las manos por la ex Diputada Lucero Sánchez: Morgan

Rafael Morgan Ríos, uno de los fundadores del PAN Sinaloa, recuerda la responsabilidad que tuvieron en este episodio Edgardo Burgos Marentes y Jorge Villalobos Séañez

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Ni Edgardo Burgos Marentes ni Jorge Villalobos Séañez pueden “lavarse las manos” en el caso de Lucero Guadalupe Sánchez López.

Esta es la advertencia que lanza Rafael Morgan Ríos, ex líder del PAN y figura emblemática del albiazul en Sinaloa.

Con el juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York se ha confirmado la relación sentimental de la ex Diputada local con el narcotraficante, lo cual ella siempre negó en Sinaloa.

Sánchez López arrasó en el distrito serrano de Cosalá en los comicios de 2013, postulada por la coalición PAN-PAS-PRD y Partido del Trabajo.

Su arribo a la 61 Legislatura, en el sexenio de Mario López Valdez, fue un misterio entonces. Había derrotado al tricolor en uno de sus bastiones.

Ya en funciones como Diputada, tras revelarse que usó documentos falsos para ingresar el 4 de septiembre de 2014 al penal del Altiplano con el fin de visitar a Guzmán Loera, se desató un escándalo nacional.

Sus compañeros de la 61 Legislatura, de todos los partidos, salieron en su defensa.

Destacó en este proceso el rol que jugó Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, en dicha postulación.

Ramón Lucas Lizárraga, entonces Diputado del PRD, acusó a su vez que ésta había sido propuesta por Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno de Malova.

Ahora, en el contexto de las revelaciones de Lucero Sánchez en el juicio a “El Chapo”, varios actores públicos se han deslindado de esa postulación, argumentando “desconocimiento”.

Burgos Marentes, entonces líder del PAN y actualmente colaborador en el CEN de Marko Cortés, admitió a Noroeste que “estaban arrepentidos”.

Pero insistió en que el comité que él presidía no tenía conocimiento de lo que Lucero confesó en una corte en Brooklyn, en el sentido de que era pareja sentimental de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, que incluso realizó actividades ilícitas y hasta escapó junto con él a través de túneles.

Un deslinde similar pronunció Jorge Villalobos, quien fungía en ese momento como delegado del CEN en la entidad y en la actualidad es Diputado local en la 63 Legislatura.

Para Rafael Morgan Ríos no puede haber amnesia en este episodio, considerado como uno de los que llevaron al declive albiazul en Sinaloa.

“Leí lo que dijo ‘el Edgardo’ de que estaban arrepentidos, y luego Villalobos que dice que ‘la propuso Cosalá’; yo me acuerdo que en aquella investigación que se hizo, los declarantes en Cosalá dijeron que no la habían propuesto, que ellos tenían candidato propio.

“Y de todos modos Villalobos era el delegado especial que mandó el CEN, para eso lo mandaron, para que investigara los antecedentes de los candidatos y de algunos dirigentes, y no investigó o le convino así”, indica Morgan.

¿Usted vivió de cerca todo este proceso?

Sí lo viví, no tan de cerca como yo hubiera querido, porque yo ya no estaba en la dirigencia; desde luego nos enteramos de todo y estuvimos en contra, de todo el sistema que siguieron de elección de los candidatos.

¿Qué le pareció el deslinde de Jorge Villalobos y Edgardo Burgos?

Claro que tienen responsabilidad, tan es así que a Edgardo lo destituyeron de la presidencia del partido, a él y los otros miembros del partido; a Villalobos, él entró en conflicto con el CEN, y finalmente se acercó otra vez, y se hizo diputado local en Sinaloa.

¿No se pueden “lavar las manos” en este asunto?

Lavar las manos como decir “yo no tuve la culpa”, ¡no puede ser!; si se quieren “lavar las manos” es como diciendo “es que no sabíamos y lo propuso Cosalá”, tampoco se vale, porque ellos eran los dirigentes, la decisión la tomaron ellos evidentemente.

Morgan Ríos asegura que ve mal muchas acciones y decisiones que se han tomado en las últimas dirigencias del albiazul, por lo cual se ha retirado.

“Tan mal lo veo y he visto tan mal muchas decisiones que están tomando, que finalmente ya ni al partido no voy, no he renunciado al PAN, pero no me presento, ni colaboro ya en nada con ellos”, sostiene.