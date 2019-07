Paola Espinosa levanta demanda por daÃ±o moral; Dâ€™Alessio hizo seÃ±alamientos sin pruebas, dice

Paola Espinosa levanta demanda por daño moral; D’Alessio hizo señalamientos sin pruebas, dice

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Paola Espinosa, clavadista mexicana, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por daño moral a quien resulte responsable sin señalar a alguna persona en particular, debido a múltiples amenazas que, asegura, ha recibido a través de redes sociales y vía telefónica.

“Estoy presentando una denuncia por amenazas que he recibido en este tiempo. Ya no se puede jugar con la seguridad de mi hija y de mi familia. La demanda es por daño moral a quien resulte responsable, ya sea en redes sociales y medios. También por si me pasa algo a mí físicamente”, aseveró la clavadista, antes de volar a Corea del Sur, donde disputará los Mundiales de Natación.

El abogado de la clavadista, Alfredo Massaf, dijo que la denuncia no hacía referencia a alguien en particular; sin embargo, mencionó al diputado Ernesto D’Alessio y al clavadista Rommel Pacheco como personas que hicieron señalamientos sin pruebas en redes sociales y en medios de comunicación.

La clavadista Paola Espinosa aseguró que la delegación mexicana, que afrontará los Mundiales de Gwangju, se encuentra unida.

El pasado 25 de junio, Ernesto D’Alessio se enfrentó en Twitter con distintos clavadistas mexicanos de prestigio internacional, entre ellos Yahel Castillo, Juan Celaya y Paola Espinosa.

Todo comenzó con la noticia de que Rommel Pacheco no participaría en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues había sido iniciativa de la Federación Mexicana de Natación llevar a Yahel Castillo y Juan Celaya para representar a México. Ante el tema, Ernesto D’Alessio compartió un video de Rommel realizando un clavado y dijo que era una pena que no participara este año en el evento deportivo.

“Todavía no puedo creer que aún quedando en primer lugar no estás en la lista. Es una pena”, escribió. Yahel Castillo respondió directamente diciendo que el lugar se lo había ganado él junto a Juan Celaya:

“No va a JP porque el lugar lo gané yo y @celaya9809. Al mundial si van Rommel y Jahir en la prueba que ganaron. A JP existe la limitante de 4 mujeres 4 hombres por país. Existimos más atletas con el nivel y el derecho de representar a México Lo invito cuando guste a una práctica”, dijo el atleta.

Después de toda la situación, la clavadista mexicana Paola Espinosa respondió por medio de un video a Ernesto y a la Diputada Tatiana Clouthier, diciendo que no deberían desacreditar a los atletas:

“Hola Ernesto y Tatiana, me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá en un deporte tan bonito que es como los clavados en esta polémica que se ha hecho un deporte que le ha dado muchas medallas a México”, afirmó.