Papa Francisco pide a AMLO no pactar con el narco

Es como si yo pactara con el diablo, dice en entrevista a reportera de Televisa

Noroeste / Redacción

"Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Cuando los mismos mártires nuestros ¿no? Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones, que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo paso ahí. Hay como una especial, esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México ¿no? Porque si no, no se explican tantas cosas", le respondió el papa Francisco en una entrevista concedida a la periodista mexicana Valentina Alazraki.

A pregunta expresa de la reportera de Noticieros Televisa sobre la violencia en México, el máximo jerarca de la iglesia Católica le recomendó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que haga pactos políticos con quienes piensan diferente, pero no con miembros o grupos del narcotráfico, porque es como si él pactara con el diablo.

"A mí me suena mal. A mí me suena mal. Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo, o sea, hay pactos que no se pueden hacer. El pacto político debe hacerse por el bien del país. Reconciliación que es una palabra ya muy usada y que nadie entiende porque se ha gastado demasiado ¿no?", afirmó el religioso argentino.

"Pero, el acuerdo político. El acuerdo político que es menos fuerte ¿no? El acuerdo entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores de la sociedad, la Iglesia también es ayudando ¿no? Es lo que hace falta, una convocatoria de acuerdos para resolver los graves problemas de un país ¿no?", reiteró el papa, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio.

"A un gobierno no sé qué medidas concretas le aconsejaría, porque eso es un quehacer de la política, de la política creativa. Sean creativos en la política, una política de diálogo, de desarrollo. Del compromiso. A veces no queda más remedio que el compromiso, de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras. Con otros que no la piensan como nosotros. Digo, ir a los pactos", abundó el papa Francisco.

"Pacten por el bien del país. Buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio. Pero la política es creativa. No nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, del amor social, pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia ya en el mismo seno del quehacer político", insistió el sumo pontífice del catolicismo.

Al referirse sobre los femicidios en México y el odio que, dijo la reportera Alazraki, existe hacia la mujer, el papa Francisco enfatizó que no sabría dar una explicación sociológica, pero "todavía la mujer está en segundo lugar en el imaginario colectivo.

"Si hay casos en donde la mujer logra puestos importantes, de influjos importantes, los conocemos, casos de mujeres geniales. Pero en el imaginario colectivo ¡uy mira vos una mujer llegó! ¡Llegó a ser un premio Nobel! Gran casualidad", dijo el religioso argentino.