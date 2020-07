Papeleros, en la incertidumbre por inicio de ciclo escolar virtual: Lem

Será menor la derrama y golpeará a un sector ya afectado por la pandemia, señala el responsable del sector de papelerías de Canaco Mazatlán

Alma Soto

El anuncio de que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será virtual genera incertidumbre entre los propietarios de papelerías en Mazatlán, pues no saben cuál será el comportamiento de los padres de familia en la época en la que tradicionalmente hay mayor demanda, manifestó Roberto Lem González.

“Estamos viendo en los medios de comunicación y oficiales que las clases inician a distancia y comienzan el 31 de agosto, y están resolviendo que inician a distancia, eso afecta bastante al sector, la derrama será mucho menor”, declaró.

El líder de los papeleros comentó que en los colegios ya dieron las listas para el regreso a clases y están solicitando que los padres de familia compren el material antes del inicio del ciclo, pero aún no se han acercado, no han decidido si los van a comprar todos o no.

“Nos preocupa, somos un sector, como todos los demás, que venimos golpeados por la misma pandemia, nos deja una preocupación porque no sabemos cómo van a definir la necesidad del material, ver en la práctica si los padres de familia se van a acercar a las papelerías o no”, dijo.

En años anteriores, comentó, se surtían las primeras listas antes, incluso de que terminara el ciclo anterior, o los colegios hacían los pedidos para todos sus alumnos, y en esta ocasión no sucedió así.

Lo único certero, indicó Lem González, el Programa de Útiles y Uniformes Escolares del Gobierno del Estado, pues las papelerías certificadas como centros de canje ya recibieron las listas de lo que va a llevar cada paquete y los están integrando para realizar el canje en cuanto se abra la plataforma.

Dijo que serán la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Salud y el Instituto de Protección Civil de Sinaloa los que definan cuándo y cómo se hará el canje para evitar aglomeraciones.

“Siempre hemos trabajado en conjunto con el Gobierno del Estado para que se dé el canje 15 días antes del inicio de clases, para tener espacio y evitar aglomeraciones, hoy más que nunca lo tenemos que hacer, estaríamos esperando la determinen las fechas, y como el ciclo escolar iniciará hasta el 31 de agosto, nos da más margen para la entrega”, expresó Lem González.

El presupuesto total del programa de uniformes, útiles escolares y calzado es de 320 millones de pesos.