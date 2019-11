Paquín Estrada está hospitalizado por problemas cardiacos

El legendario mánager se encuentra internado en Navojoa

Noroeste / Redacción

Francisco “Paquín” Estrada, ícono del beisbol mexicano, se encuentra en una de las batallas más cruciales de su vida y no es dentro del campo de juego.

El originario de Navojoa y símbolo de Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, tanto en su etapa de pelotero como receptor, como de mánager, se encuentra hospitalizado debido a problemas cardiacos que lo obligaron a una intervención quirúrgica.

Hasta el momento, es poca la información que se tiene al respecto, siendo uno de sus nietos, de nombre Andrés Vizcara, quien más información ha dado, aunque de manera escueta y a través de un tuit.

“Yo no soy de la gente que pide, pero me encantaría pedirles una oración para mi abuelo, no tardan mucho. No quiero que se me vaya”, tuiteó.

“El Paquín” se convirtió en leyenda en el beisbol mexicano, específicamente en la Liga Mexicana del Pacífico, donde en su etapa de jugador disputó 30 temporadas dejando estadísticas que lo ubican entre los mejores en la historia de la pelota invernal.

Lejos de conformarse con ello, Estrada redondeó su historial al convertirse en uno de los mánagers más exitosos, siendo su punto más importante al frente de Tomateros de Culiacán, donde alcanzó seis títulos entre 1982 y 2004.

Por si eso no fuera suficiente, “Paquín” agrandó aún más su legado al obtener, también con la novena de la capital sinaloense, las Series del Caribe en las ediciones de 1996 y 2002.

El medio beisbolístico expresó sus deseos de una pronta recuperación del "Paquín".

#AnimoPaquin , le deseo de todo corazón a mi amigo y manager Paquin Estrada que pronto se recupere ... Mis oraciones están con Paquin , le mando un fuerte abrazo a el y toda su familia pic.twitter.com/RQ8EHtawjP — Rodrigo Lopez (@rod13lopez) November 14, 2019

Francisco 'Paquín' Estrada se encuentra internado por una condición cardiaca. Le deseamos su pronta recuperación. 💪 — LMP (@LMPbeisbol) November 14, 2019

FRANCISCO ‘PAQUÍN’ ESTRADA EN NÚMEROS

1578 Apariciones

30 temporadas

1268 imparables

511 producidas

SUS EQUIPOS COMO MÁNAGER